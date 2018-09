http://feedproxy.goo

: #Apple CarPlay, arriva l’integrazione con il navigatore Sygic: Los Angeles (California), 12… - giannifioreGF : #Apple CarPlay, arriva l’integrazione con il navigatore Sygic: Los Angeles (California), 12… - seaautomobili : ?Sempre connessi I tuoi brani e i contenuti preferiti sono sempre a portata di mano grazie al Mirroring Apple CarPl… - lelelatta : ?Sempre connessi I tuoi brani e i contenuti preferiti sono sempre a portata di mano grazie al Mirroring Apple CarPl… -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Los Angeles (California), 12 settembre 2018 –, azienda leader nell’offerta di soluzioni per la navigazione GPS con mappe offline, oggi ha annunciato che la sua app, utilizzata da oltre 200 milioni di persone in tutto il mondo, sarà integrata su. L’annuncio è stato dato dal CEO di, Martin Strigac, in occasione del Mobile World Congress Americas di Los Angeles.è la prima società specializzata in sistemi di navigazione a offrire le mappe offline per. Abbinando lo smartphone a un veicolo con supporto per, l’appnon sarà più gestita dal dispositivo, ma verrà automaticamente proiettata sullo schermo touch del veicolo e collegata ai comandi vocali, consentendo al guidatore di tenere lo sguardo sulla strada e le mani sul volante. Secondo il National Safety Council, ogni giorno circa 660.000 persone negli Stati ...