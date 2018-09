Anticipazioni Verissimo | puntata del 15 settembre | gli ospiti

superguidatv

: Verissimo, anticipazioni: ospiti della prima puntata | 15 settembre 2018 - infoitcultura : Verissimo, anticipazioni: ospiti della prima puntata | 15 settembre 2018 - LeTalpeNews : Silvia Toffanin parte alla grande! - notizie_star : Anticipazioni Tv Verissimo riparte da Fabrizio Corona, Totti e forse Chiara Ferragni: -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Torna in tv, il talk show di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5: ecco glie ledella primaTutto pronto per il ritorno di, il rotocalco televisivo condotto il sabato pomeriggio da Silvia Toffanin su Canale 5. Ecco in anteprima per tutti i lettori di SuperGuidaTv lesulla primadi sabato 15, orario messa in onda Al via da sabato 15dalle ore 16.00 la nuova edizione di “”, il talk show condotto con grandissimo successo da Silvia Toffanin. Ogni settimana dallo studio 10 di Cologno Monzese, la padrona di casa è pronta ad accogliere tantissimidel mondo dello spettacolo pronti a raccontarsi in esclusive ed inedite interviste. Non solo, durante le puntate si parlerà anche di soap con tutti i personaggi della telenovela “Il segreto” e ...