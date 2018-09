ilgossip

: Non dirlo al mio capo 2, anticipazioni e trama, prima puntata, giovedì 13 settembre 2018 » - tuttotv_info : Non dirlo al mio capo 2, anticipazioni e trama, prima puntata, giovedì 13 settembre 2018 » - Ilgossipitalia : Anticipazioni ‘Non dirlo al mio capo 2’ della seconda puntata del 20 settembre - SereSolop : RT @unavitaofficial: Ama LOLITA ma farà un'altra 'pericolosa' truffa... #UnaVita #Anticipazioni -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Giovedì 202018 andrà in onda lafictional mio2‘. A partire dalle ore 21:25, Rai1 trasmetterà il terzo e il quarto episodioserie televisiva intitolati rispettivamente ‘Di chi è la colpa‘ e ‘Genitori e figli‘. Il rapporto tra Nina e Lisa si farà sempre più conflittuale. La Valenti, infatti, scopre che suo marito ha avuto una relazione con la Marcelli e ha intenzione di vendicarsi.episodio 3: Di chi è la colpa Nina viene a sapere che Enrico ha avuto una relazione con Lisa. Così, decide di vendicarsi di lei. La Marcelli non può fare a meno di notare la grande complicità tra moglie e marito e la cosa la infastidisce. Lo studio legale, intanto, si occupa di una causa relativa a delle morti sospette in un reparto di ostetricia. Massimo lavora a un nuovo caso con Cassandra, assistente di Nina. Mia scopre che Aurora ha ...