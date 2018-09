Ancona | addio a Giancarlo Cagnoni imprenditore e pioniere delle Palombare

corriereadriatico

(Di giovedì 13 settembre 2018)- Se n'è andato ieri mattina, l'ingegnere, il gigante del commercio anconetano. La forte tempra, allenata fin dalla giovinezza con tanti sport, non ce l'ha fatta: circondato dalla famiglia, ha dovuto arrendersi alla malattia.era nato in via Cupa nel 1930, primogenito di Carloche, concessionario di una ditta svizzera ...