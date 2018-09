Anche i computer rideranno L' umorismo è una scienza

ilgiornale

(Di giovedì 13 settembre 2018) Marco Malvaldi, chimico e giallista di successo, quando non racconta le vicende del BarLume (per Sellerio), di solito scrive saggi scientifici. Questa volta - come indica il titolo Per ridere aggiungere acqua (Rizzoli, pagg. 154, euro 18; presentazione a Pordenonelegge sabato 22 settembre, ore 17.30) - si occupa di.Come mai?"Sono sempre stato interessato ai meccanismi attraverso cui gli uomini ridono. Così mi sono chiesto: a che punto è la ricerca scientifica sul tema che cos'è che ci fa ridere?".A che punto?"Beh, non certo a conclusioni definitive. In ambito computazionale, per esempio, siamo in grado di insegnare a una riconoscere le facce, ma non una battuta. È notevole, questo".Perché dovremmo insegnare a una ridere?"Perché no... Ogni cosa che non riusciamo a insegnare è una cosa che non abbiamo capito. Quando capisce una cosa, l'uomo è in grado di ...