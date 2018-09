All' incrocio si scontrano un' auto e una moto | il centauro è grave

Incidente All'incrocio - si scontrano due auto : un ferito : Incidente intorno alle 15 di mercoledì 12 settembre a Nichelino in strada Debouchè, in prossimità della biforcazione per via Nenni. Due auto, entrambe Fiat Cinquecento, si sono scontrate forse per una ...

Schianto a Modena - auto si ribalta All'incrocio maledetto : nuove proteste : L'intersezione tra le vie Marinuzzi e Scarlatti resta una delle più pericolose di Modena. La segnaletica orizzontale non c'è più. Richieste soluzioni

DIRETTA / PortogAllo Croazia streaming video e tv : l'incrocio mancato. Quote - orario e probabili formazioni : DIRETTA Portogallo Croazia, streaming video e tv: probabili formazioni, Quote, orario e risultato live. Amichevole di lusso in Algarve, i lusitani sono senza Cristiano Ronaldo(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 19:19:00 GMT)

Destro preciso All’incrocio - gol fantastico del… portiere del Cearà : la punizione è da applausi [VIDEO] : Il portiere del Cearà ha sbloccato il risultato nel match contro il Corinthians, segnando una punizione intorno al ventesimo minuto del primo tempo Sebbene la sua squadra stia lottando in fondo alla classifica, il portiere Éverson, del Ceará, è diventato il protagonista principale dell’ultima giornata del Brasileirao, segnando un bel gol su calcio di punizione nella vittoria per 2-1 della sua squadra contro il Corinthians. Éverson ha ...

Moncalieri - invertono cartelli con nomi delle strade All’incrocio : pompieri vanno in tilt : L'episodio ha ritardato di diversi minuti l'arrivo della squadra di vigili del fuoco che stava rispondendo ad una richiesta di soccorso anche se fortunatamente senza conseguenze. Sono stati gli stessi pompieri infine a rimettere a posto i cartelli per evitare altri possibili disagi.Continua a leggere

Diretta/ VAlladolid Barcellona streaming video Dazn : l'incrocio speciale - orario - quote e probabili formazioni : Diretta Valladolid Barcellona, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che i blaugrana affrontano in trasferta, nella 2^ giornata della Liga(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 19:37:00 GMT)

Metà Neandertal - metà Denisova : la ragazza nata dAll'incrocio tra le specie : La ricostruzione di una donna di Neandertal scoperta nel 2008 è stata la prima effettuata utilizzando tracce di Dna antico. Fotografia di Joe McNally, National Geographic Creative Vedi anche La prima ...

Treviso - scontro tra auto e moto All’incrocio : Christian muore sul colpo a 25 anni : Incidente mortale a Ospedaletto di Istrana. Un ragazzo di 25 anni, Christian Salmaso, tecnico dipendente della Texa di Monastier, è morto mentre era alla guida della sua moto dopo essersi scontrato ad un incrocio con un'auto che lo precedeva e che ha frenato per svoltare. Forse il sole gli aveva impedito di rendersi conto che la vettura si era bloccata.Continua a leggere

Schianto All'incrocio tra moto e auto - morto un 25enne veneziano : ISTRANA - Incidente mortale a Ospedaletto di Istrana alle 18.23 di lunedì 20 agosto: all'incrocio tra via del Mutton e via Fagarè si è verificato lo scontro fra una moto e un'auto. Il motociclista è ...

Spara il pAllone All'incrocio dei pali - per il calciatore è il gol della vita : Un gol come quello segnato da Javier Aquino, centrocampista del Tigres, è una vera rarità. Il giocatore ha piazzato il secondo gol, decisivo nella partita contro il San Luis per la Copa Mx del ...

Iniesta - nuova magia in Giappone : destro All'incrocio nella sfida con la capolista : Il tocco non l'ha perso nemmeno ad oltre 10 mila chilometri da Barcellona. Una nuova esperienza, per Andres Iniesta, che non è priva di soddisfazioni personali. Infatti, dopo il gran gol allo Jubilo ...

Castelvetro . Schianto tra auto All'incrocio Grave una donna di 37 anni : L'incidente ha visto coinvolte una Volvo e una Nissan all'altezza di via Sant'Eusebio. Ferito anche l'altro conducente trasportato a Baggiovara

Via Manzoni - camion 'schiaccia' auto All'incrocio. Un ferito : SAN BENEDETTO DEL TRONTO La polizia locale di San Benedetto dovrà capire cosa abbia provocato lo strano incidente avvenuto poco dopo le 11:00 di questa mattina all'intersezione tra la Statale 16 e via ...

Scontro All'incrocio a Marmirolo : muore un pensionato : Grave la moglie trasportata in elicottero a Cremona. Il conducente dell'altra vettura è stato il primo a soccorrerli