Allarme Legionella | ecco come evitare la contaminazione da batterio

meteoweb.eu

: Allarme Legionella: i suggerimenti per evitare la contaminazione da batterio - Noi_Mamme : Allarme Legionella: i suggerimenti per evitare la contaminazione da batterio - ExPartibus : Allarme Legionella: suggerimenti Bioleader per evitare contaminazione - - pietro_riccio : Allarme Legionella: suggerimenti Bioleader per evitare contaminazione - -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Il generecomprende 61 diverse specie e circa 70 siero gruppi, ma non tutte sono state associate a casi di malattia nell’uomo: lapneumophila appartenente al siero gruppo 1 è causa del 95% delle infezioni in Europa e dell‟85% nel mondo e non è nota la dose necessaria per infettare l’uomo. La legionellosi non viene contratta per ingestione dell’acqua – che può essere bevuta tranquillamente – ma solo per via respiratoria mediante inalazione, aspirazione o microaspirazione di goccioline d’acqua (aerosol) contenenti il, oppure di particelle derivate per essiccamento. Le goccioline si possono formare sia spruzzando l’acqua che facendo gorgogliare aria in essa, o per impatto su superfici solide. La pericolosità di queste particelle di acqua è inversamente proporzionale alla loro dimensione. Gocce di diametro inferiore a 5µm arrivano più facilmente ...