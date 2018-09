Aldo | Giovanni e Giacomo | il trio si separa ufficialmente | l' annuncio

Giacomo di Aldo - Giovanni e Giacomo - lascia il trio e se ne va su Tv2000 : sarà protagonista in una serie Tv : Carichi del successo della scorsa estate , 0,82% di media considerato il miglior dato stagionale dalla nascita, , Tv2000 riapre i palinsesti televisivi con tante novità. Tra i nuovi protagonisti della ...

Tre uomini e una gamba : il film che ha lanciato Aldo - Giovanni e Giacomo : Tre amici, tre cognati, tre colleghi. Una moglie in attesa, una donna in crisi, una gamba che vale una fortuna: con queste premesse inizia Tre uomini e una gamba, il primo film del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, successo di pubblico e critica che aprì la strada ad una serie di altri film scritti, diretti ed interpretati dai tre attori reduci da una pausa lavorativa comune: e Italia1 lo ripropone lunedì 10 settembre alle 21.25. Tre uomini ...

TRE UOMINI E UNA GAMBA/ Su Italia 1 il film con Aldo - Giovanni e Giacomo (oggi - 10 settembre 2018) : Questa sera, lunedì 10 settembre, su Italia 1 va in onda Tre UOMINI e una GAMBA, il primo film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Nel cast anche Carlo Croccolo e Marina Massironi.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 09:32:00 GMT)

Aldo - Giovanni e Giacomo : Giacomino Poretti riparte da Tv2000. Sarà un venditore di strada senza fissa dimora : Giacomino Poretti riparte da sé. Il “cazzaro” del trio Aldo, Giovanni e Giacomo approfitta della pausa con i suoi soliti compagni d’avventura per un’esperienza nuova, al limite del catartico: proverà a vivere per la strada nei panni di un venditore homeless. Il risultato, promosso dalla Caritas Ambrosiana, Sarà trasmesso su Tv2000 in quattro puntate: Scarp de’ tenis – Incontri sulla strada è il titolo dell’esperimento. “Come è ...

Ricordate Aldo - Giovanni e Giacomo? Ecco quando tornano e chi non ci sarà : FUNWEEK.IT - Dopo 'Fuga da Reuma Park' e più di 25 anni insieme, Aldo, Giovanni e Giacomo hanno sentito il bisogno di prendersi una pausa, fare il pieno di nuove idee e soprattutto coltivare progetti ...