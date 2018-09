Alba | sono online i moduli per segnalare i danni del devastante nubifragio del 6 settembre

Alba PARIETTI/ "Sono la 'regina delle milf' : i giovani mi corteggiano - ma lo fanno per moda" : ALBA PARIETTI racconta la strana predilezione dei giovani nei suoi confronti: "Mi corteggiano uomini tra i 18 e gli 80, ma sono molto fortunata". (Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 21:31:00 GMT)

Piemonte : alluvione lampo su Alba - ci sono vasti allagamenti [VIDEO] : Improvviso alluvione lampo su Alba, nel cuneese. Tanti disagi e allagamenti estesi. La nuova perturbazione atlantica, discussa ampiamente negli ultimi giorni, è giunta sul nord Italia nel corso del...

Alba Parietti - l'orrore in autostrada dopo l'incidente : 'Incastrata nelle lamiere - sono nata di nuovo' : Il racconto di Alba Parietti ancora oggi è terribile, anche se i fatti che racconta ai suoi fan sui social risalgono al 2004 e tornano vivi dopo aver ricevuto il messaggio di uno dei soccorritori che ...

Piaga biblica o film horror? Alba invasa dalle falene. Lo stupore dell’automobilista “Ma quante sono? Sembra neve” : Il sindaco di Alba Maurizio Marello ha postato un video sul profilo Facebook che mostra una impressionante invasione di falene che ha provocato disagi alla viabilità: “Attenti alle falene che sono arrivate puntuali sul ponte del Tanaro. Vista l’intensità del fenomeno chiudiamo il ponte al traffico. All’Alba verrà pulito e riaperto”. L'articolo Piaga biblica o film horror? Alba invasa dalle falene. Lo stupore dell’automobilista ...

Albania : Banca centrale - non ci sono rischi da crisi finanziaria in Turchia : Tirana, 14 ago 14:03 - , Agenzia Nova, - La Banca centrale d'Albania sostiene che la crisi finanziaria in Turchia non dovrebbe avere al momento impatti sull'economia del paese. Fonti della Banca centrale di Tirana hanno riferito al portale di informazione economica "Monitor.al", che per quanto riguarda il sistema finanziario, gli istituti di credito ...

Alba Parietti : "Nel mio ambiente sono l'unica a dire quello che penso" : Il suo carattere fumantino lo conosciamo bene, non è mai stata timida e non ha mai fatto sconti a nessuno pur di dire la sua la sua. In un modo o nell'altro Alba Parietti ha sempre fatto parlare di sé, da provocatrice nata. Anche in questa occasione non si è sottratta nello sfogarsi in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi.Qualsiasi tema, che sia serioso come l'attualità o più leggero come il costume, è comunque un territorio che ...

'Mi sono tagliata i capelli per te'. A 10 anni Alba dona la sua lunga treccia ai bimbi malati : VIAREGGIO - A dieci anni rinuncia alla sua amata treccia, a quei capelli lunghi e folti che si stava facendo crescere da quattro anni, per regalarli ai bambini che di capelli non ne hanno più per via ...

'Mi mi sono tagliata i capelli per te'. A 10 anni Alba dona la sua lunga treccia ai bimbi malati : VIAREGGIO - A dieci anni rinuncia alla sua amata treccia, a quei capelli lunghi e folti che si stava facendo crescere da quattro anni, per regalarli ai bambini che di capelli non ne hanno più per via ...

Enna. Ubriaco alla guida - ai poliziotti dichiara : “Il Commissario MontAlbano sono!” : L'uomo si è rifiutato di sottoporsi all'alcoltest ed è stato fermato per guida in stato d'ebbrezza. Il 46enne si sarebbe anche urinato nei pantaloni, segno del fatto che fosse totalmente Ubriaco.Continua a leggere

Enna : MontAlbano sono! In realtà era semplicemente un ubriaco al volante : Enna - E' stato arrestato ieri dalla polizia, in viale Diaz, ad Enna Alta, un uomo alla guida di un'auto completamente ubriaco. All'uomo è stato intimato l'alt e subito, una volta avvicinatisi, i ...