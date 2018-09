Al via la Festa dell' Unità dei Giovani democratici Esposito bacchetta De Luca

Sanità - Verona : al via la disinfestazione straordinaria contro il West Nile : Avviato oggi, con i primi interventi larvicidi effettuati questa mattina nei tombini e caditoie di via Galiano e Porta Palio, il piano straordinario di disinfestazione dalle zanzare, disposto dalla Regione Veneto per arrestare il diffondersi del virus West Nile. Presente durante le operazioni d’intervento la consigliera comunale Laura Bocchi. Il fitto programma di bonifica, che sarà completato in una decina di giorni, riguarderà tutto il ...

Turismo. Torna a Forlì e in Romagna la Settimana del Buon Vivere. Dal 21 al 30 settembre via alla nona edizione della manifestazione ... : Oltre ai numerosi ospiti che si alterneranno sul palco dell'Auditorium della Chiesa di San Giacomo con incontri e che spaziano dai luoghi ai confini, dall'economia alla scienza, si conferma tra i ...

Prende il via mercoledì 12 settembre la 9° edizione della festa 'Diritti al Futuro' : Dal 12 al 16 settembre nella cornice della rinnovata via Carducci a Senigallia, si svolgeranno cinque giornate con dibattiti, spettacoli, mostre all'insegna della cultura, della politica, della ...

Isernia - modifiche alla viabilità per la festa in Santa Maria Assunta : Isernia. Per consentire l'esecuzione dei fuochi pirotecnici in occasione dell'annuale festa organizzata a Isernia dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta, domenica 9 settembre varrà il divieto di ...

Casapound - al via la festa a Grosseto : l’Anpi invita a scendere in piazza. Iannone : “Sono un gruppo di emarginati” : Parte oggi Direzione Rivoluzione, la decima festa nazionale di Casapound Italia. Si terrà a Grosseto, in un residence nella frazione di Principina a Mare. Nel primo appuntamento il giornalista della Nazione Alberto Celata intervisterà il segretario del movimento Simone Di Stefano. E – com’era prevedibile – non mancheranno le contromanifestazioni, di cui una, quella annunciata da Anpi per domani, è già diventata terreno di ...

Al via il lungo week end della Festa dell'Uva di Masera : Si tratta di un duo italiano di dance elettronica famoso in tutto il mondo. Sabato 8 settembre alle 17 ci sarà l'esibizione di Inline alpine, lo sci alpino su rotelle da parte del Vco Skating Team ...

La Festa di San Fausto a Castellina : viaggio alle radici della tradizione del culto : Cena di tutta la popolazione lungo le vie del paese, spettacoli, cerimonie solenni e fuochi di artificio. Da notizie storiche, si ricorda che in passato c'era un albero della cuccagna e la corsa dei ...

Al via domani la ventiduesima Festa del sale : CERVIA. Sta per partire, a Cervia, "Sapore di sale", la Festa del sale che da domani a domenica si snoderà fra "incontri, laboratori, mercati, mostre, stand gastronomici e spettacoli". Si parte, fa sapere il Comune, "alle 19 di domani sulla barca storica di Cervia per eccellenza, il Tre Fratelli, che unisce la tradizione salinara locale a quella marinara". Lì è previsto ...

Chiara Ferragni e Fedez - il matrimonio. Le ultime notizie in Diretta | Sono marito e moglie. E' iniziato il ricevimento - via alla festa con l'arrivo degli sposi : Vi stiamo raccontando in Diretta su Leggo.it il giorno del matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez. Le nozze dei Ferragnez Sono l'evento che ha portato a Noto per il 1 settembre circa 150...

Virus del Nilo Occidentale : al via martedì il piano di disinfestazione in Veneto : E’ stato definito dai tecnici della Direzione Prevenzione dell’Area Sanità e Sociale della Regione il piano Straordinario di disinfestazione dalle zanzare legato al diffondersi del Virus West Nile. L’attuazione concreta è prevista a partire da martedì prossimo, a condizione che sia preceduta da un giorno senza precipitazioni meteorologiche. In caso contrario il “via” slitterà a seconda delle condizioni più o meno favorevoli del tempo. Lo ha ...

Festa del mare - limitazioni alla sosta e alla viabilità : come cambia la circolazione : Approfondimenti Festa del mare: processione in mare, fuochi e uno spettacolo per festeggiare 30 agosto 2018 Ancona sposa il suo blu, torna la Festa del mare: tutte le novità di quest'anno 30 agosto ...

Festa de Les Maries al via oggi : Quest'anno la lingua catalana di Alghero è presente in tutti gli spettacoli musicali della Festa civile, una delle feste più spontanee e autentiche dell'algheresità, che non ha sofferto la corruzione ...