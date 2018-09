Al Bano tuona | ‘Nessun ritiro | solo una pausa di tre mesi E sarò attore in una fiction’

tvzap.kataweb

(Di giovedì 13 settembre 2018) “Capisco che la notizia ‘Alsi ritira’ faccia effetto ma io sono Ale dico che non mi“: così il celeberrimo cantante di Cellino San Marco ha smentito con forza – nel corso di una trasmissione radio – tutte le voci che hanno insinuato un suo eventualedefinitivo dalle scene nei prossimi. Il 2018 lo ha visto diventare nonno, vincere da giudice l’ultima edizione di The Voice of Italy e rompere ufficialmente con Loredana Lecciso: tuttavia non c’èche tenga, nel prossimo futuro dell’artista c’èunadi alcunidai concerti per risistemare le sue corde vocali. “Devo revisionarle”, spiega lui “ed è arrivato il momento di unacanora”. Ma, in attesa di rivedere l’Alcantante, ritroveremo l’Alcome nei musicarelli anni 60: ...