Al Bano Carrisi smentisce di nuovo il ritiro dalle scene

Al Bano Carrisi conferma il ritiro dalle scene : 'Non canto più' : Lo aveva annunciato qualche mese fa nel salotto di 'Porta a Porta' condotto da Bruno Vespa. Ora, a distanza di tempo Al Bano Carrisi ha definitivamente confermato che dal prossimo anno smetterà di cantare. In questi giorni il popolare cantautore salentino è tornato al centro della ribalta per un presunto rumor che lo vedrebbe di nuovo insieme a Loredana Lecciso. L'indiscrezione è stata lanciata da Riccardo Signoretti durante una puntata di ...

Al Bano Carrisi conferma l’addio alla musica : “A fine anno mi ritiro” : Al Bano Carrisi conferma il ritiro dopo l’ultimo concerto a fine anno Al Bano Carrisi chiude la sua brillante carriera musicale a fine dicembre 2018 con un mega concerto. Il cantante lo ha annunciato in una lunga intervista rilasciata a Mattino Cinque, il rotocalco della rete ammiraglia del Biscione condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Il buon Carrisi ha in serbo numerosi progetti non solo canori ma anche televisivi: tra ...

Al Bano Carrisi protagonista di una fiction : la Rai passa da nonno Libero ad un professore in pensione : Al Bano Carrisi ha annunciato di voler tenere a riposo le sue corde vocali dopo questo anno ma, a quanto pare, non è quello che tutti avevano capito. Il pugliese è tornato sull'argomento più volte annunciando il ritiro ma senza voler dire addio alla musica o al mondo dello spettacolo visto che, nei prossimi mesi, sarà impegnato davanti alle telecamere. Quello che lo metterà nuovamente sotto la luce dei riflettori non sarà un video musicale o ...

AlBano Carrisi non si ritira : ecco i suoi prossimi progetti televisivi : Albano Carrisi torna in tv con nuovi progetti, nessun ritiro dalle scene: sarà il protagonista di una fiction e di due speciali su Canale 5 Il ritiro di Al Bano sembra essere ormai un ricordo lontano. Per la gioia dei suoi numerosissimi sostenitori sparsi in tutto il mondo, Carrisi è pronto a tornare in televisione […] L'articolo Albano Carrisi non si ritira: ecco i suoi prossimi progetti televisivi proviene da Gossip e Tv.

Jasmine Carrisi rifatta? Prime polemiche sulla figlia di Al Bano e Loredana Lecciso : Jasmine Carrisi è la figlia più piccola di Al Bano I figli d’arte non hanno vita facile. Basti pensare a personaggi come Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, o Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, che hanno avuto dei problemi con persone che li hanno minacciati. Non solo. Spesso […] L'articolo Jasmine Carrisi rifatta? Prime polemiche sulla figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ...