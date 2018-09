Al bando gli arbitri

Voragine scuola : il 30 - 6 per cento degli iscritti abbandona. Uno spreco che costa miliardi : Il mondo fuori nel frattempo è diventato un altro film. Ma la scuola è rimasta in molte parti immobile». Simona Ravizza dirige una struttura contro la dispersione nel centro di Monza, per l'...

Bottiglie - lattine e bastoni per i selfie al bando : ecco il piano sicurezza per il Papa : Approfondimenti Palermo in fermento per Papa Francesco: palco in costruzione e 500 pullman prenotati 5 settembre 2018 Papa Francesco a Palermo, mezza città chiude al traffico: 'Usate i mezzi pubblici' ...

bando periferie - il Pd : "Non si può stare a guardare : i parlamentari spezzini diano battaglia in aula" : La Spezia - "Domani, martedì 11 settembre, il Partito democratico ligure presenterà in aula gli emendamenti al decreto Mille Proroghe, con i quali si cercherà di salvare, nel corso del dibattito in ...

Figliomeni-Rollero : Verano da anni verte in stato abbandono - danno per parenti : Roma – “Il Cimitero Monumentale del Verano versa ormai da troppi anni in uno stato di abbandono pietoso, tra cappelle divelte, oggetti trafugati, verde incolto, viali dissestati, guano che ricopre le tombe, ma la vergogna sembra senza fine. Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni da parte di cittadini che ci documentano, anche attraverso alcune foto, di alcuni punti all’interno del cimitero dove e’ interdetto l’accesso ...

Modena : abbandona il figlio di un anno in auto per andare a rubare un condizionatore d’aria : Una donna di 34 anni ha abbandonato il figlio di un anno in auto poi, munita di scala e oggetti da scasso, ha cercato di rubare un condizionatore d'aria.Continua a leggere

Carpi - abbandona il figlio in auto e va a rubare : Nei guai una 34enne che ha tentato di rubare l'unità esterna di un climatizzatore mentre il figlio dormiva in macchina

NBA – Pau Gasol non abbandona la sua Spagna : “voglio giocare i Mondiali! Aiuterò la Roja per Tokyo 2020” : Pau Gasol non intende dire addio alla propria nazionale: il centro degli Spurs pronto a difendere i colori della Spagna ai prossimi Mondiali e ad aiutare i compagni a qualificarsi per Tokyo 2020 Pau Gasol può vantare 1 Mondiale vinto nel 2006, 3 Europei vinti rispettivamente nel 2009, 2011 e 2015 ma ancora non è sazio di successi con la propria nazionale. Il centro dei San Antonio Spurs, nonostante i 38 anni d’età, non intende ...

Legano laccio al collo del cucciolo e lo abbandonano - gli causano deformazione alla testa : Il cucciolo abbandonato in tenera età con un laccio al collo che è diventato sempre più stretto man mano che il cane cresceva causandogli una enorme deformazione alla testa.Continua a leggere

Maduro cita Cristiano Ronaldo per invitare gli imprenditori a pagare le tasse : 'Ha abbandonato la Spagna...' : In un incontro con agli imprenditori del suo Paese, l'erede di Chavez ha così parlato della necessità di rispettare le leggi fiscali, specialmente in un momento davvero difficile per l'economia del ...

Il declino di Facebook : negli Usa sempre più giovani lo abbandonano : Facebook sembra non piacere più, almeno agli americani. È questo il risultato, per certi versi clamoroso, che emerge da una ricerca realizza dal Pew Research Center che ha intervistato 4.594 ...

Paola Caruso incinta : la promessa al figlio in arrivo dopo l’abbandono del futuro papà : Su Instagram il pensiero della ex concorrente dell'Isola dei Famosi 11 dopo il racconto della dolorosa esperienza personale

PAOLA CARUSO INCINTA E ABbandoNATA/ Gabriele Parpiglia : “Raccogliere la sua intervista è stato duro” : PAOLA CARUSO INCINTA e ABBANDONATA: il suo ex, l'imprenditore Francesco Caserta, avrebbe scelto di porre fine alla loro relazione in maniera brusca. Ecco tutti i dettagli(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 00:50:00 GMT)

Modica - riprese TV delle riunioni del Consiglio gratis : il bando è andato deserto : E' andato deserto il bando per le riprese televisive delle riunioni del Consiglio comunale di Modica. Sulla vicenda si registra una nota dei consiglieri di opposizione Filippo Agosta, Ivana Castello, ...

Huawei non ha abbandonato gli smartwach : i nuovi modelli avranno più batteria - eSIM e IA ma ci vorrà pazienza : All'IFA Huawei ha presentato al mondo il primo processore con processo di costruzione a 7 nano-millimetri: il Kirin 980. Tuttavia diversi utenti si sono lamentati del fatto che alla manifestazione non sia stato svelato nessun nuovo ...