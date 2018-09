AIR AMERICA Su Rete 4 il film con Mel Gibson oggi | 13 settembre 2018

American AIRlines - programma per "mondo più accessibile" : Rivoluzionario programma di espansione di American Airlines in tutto il mondo, con particolare attenzione all' Europa. programma ambizioso, quindi, con nuove rotte soprattutto 'point to point' per

AEROPORTO BOLOGNA - American AIRlines annuncia il nuovo volo per Philadelphia : ... ed aggiungendo Berlino alle nostre destinazioni internazionali, American sta rendendo sempre più facile visitare il mondo", ha dichiarato Visu Raja, Vice President Network and Schedule Planning di ...

Aeroporto Marconi di Bologna - nuovo volo per Philadelphia con American AIRlines : L' Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna ha annunciato l'avvio di un nuovo volo intercontinentale su Philadelphia , operato con un aeromobile Boeing 767-300 da American Airlines , vettore quotato ...

AIR France-KLM e AIR Europa stanno lavorando a un accordo per collegare meglio Europa - Sud America e America centrale : La compagnia aerea franco-olandese Air France-KLM e quella spagnola Air Europa creeranno una joint venture per aumentare il numero dei propri voli tra l’Europa e l’America centrale e del Sud. Dovrebbe essere un accordo simile a quello già attivo per The post Air France-KLM e Air Europa stanno lavorando a un accordo per collegare meglio Europa, Sud America e America centrale appeared first on Il Post.

Persi contatti radio con aereo American AIRlines : scatta l’allarme - caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare decollano per intercettarlo : Una coppia di caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in prontezza per il servizio di sorveglianza dello spazio aereo nazionale, si sono alzati rapidamente in volo intorno alle ore 13.00 dalla base aerea di Istrana (TV), sede del 51° Stormo, per intercettare un velivolo Airbus 330 della compagnia American Airlines in volo da Atene a Philadelphia che aveva temporaneamente perso i contatti radio con gli enti del traffico aereo. I due caccia ...

American AIRlines : riduce consumo plastica a bordo e in lounge : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – American Airlines riduce il consumo della plastica American Airlines introduce cucchiaini biodegradabili ed ecosostenibili a bordo dei propri aeromobili e nelle lounge. American ha una lunga tradizione nel prendere decisioni volte alla sostenibilità, sia in volo che a terra, ed è pronta per compiere un altro passo importante nei confronti dell’ambiente, riducendo la quantità di plastica utilizzata a ...