AIDS | nel 2016 l’Italia 13ª in Europa per casi di HIV

meteoweb.eu

: RT @UniticontroAIDS: I casi di infezione da Chlamydia trachomatis nel 2016 sono raddoppiati rispetto al 2010. Fonte Centro Operativo AIDS… - falanga_carmine : RT @UniticontroAIDS: I casi di infezione da Chlamydia trachomatis nel 2016 sono raddoppiati rispetto al 2010. Fonte Centro Operativo AIDS… - EdoPiso : @ClaudioPellanda Le fonti su cosa ? Sull'AIDS ... o l'Epatite B ... nel 2018 esiste ancora qualcuno che non sa come… - Rossi1R : RT @UniticontroAIDS: I casi di infezione da Chlamydia trachomatis nel 2016 sono raddoppiati rispetto al 2010. Fonte Centro Operativo AIDS… -

(Di giovedì 13 settembre 2018) La relazione2017, inviata al Parlamento il 12 settembre 2018, ha illustrato le attività svolte dal Ministero nell’ambito dell’informazione, prevenzione, assistenza e attuazione di progetti relativi all’Hiv/. La relazione riporta, inoltre, le attività realizzate in collaborazione con il Comitato tecnico sanitario (Sezione per la lotta contro l’e Sezione del volontariato per la lotta contro l’) e l’attività svolta dall’Istituto superiore di sanità, in particolare le iniziative in tema di sorveglianza dell’infezione da Hiv e dell’, di ricerca e di consulenza telefonica (Telefono Verdee Malattie sessualmente trasmesse). La relazione viene predisposta ogni anno, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della Legge 5 giugno 1990, n.135. Gli argomenti contenuti sono raggruppati in due capitoli nei quali sono riportate, ...