Agroalimentare | Coldiretti | la mafia fa affari per 21 | 8 miliardi dai mercati ai ristoranti

Coldiretti : l’Agroalimentare Made in Italy negli USA è cresciuto del 4% : l’agroalimentare Made in Italy negli Usa nonostante le tensioni è cresciuto del 4% nel primo quadrimestre del 2018 dopo aver raggiunto il record storico di oltre 4 miliardi nello scorso anno. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nell’esprimere apprezzamento per la volontà del premier Giuseppe Conte di tutelare dai dazi i prodotti dell’agroalimentare nell’incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald ...

Agroalimentare - Coldiretti : “Bene Di Maio - fuorilegge 1 prodotto su 5” : Quasi un prodotto Agroalimentare su cinque che arriva in Italia dall’estero non rispetta le normative in materia di tutela della salute e dell’ambiente o i diritti dei lavoratori vigenti nel nostro Paese, e questo accade spesso grazie alla regia e alle norme sancite dagli accordi bilaterali o multilaterali di libero scambio. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare positivamente le dichiarazioni del vice premier e ministro dello Sviluppo ...

Brexit - Coldiretti : “Senza accordo addio a 3.3 miliardi dell’export Agroalimentare” : Senza accordo sono a rischio 3,3 miliardi di esportazioni agroalimentari Made in Italy in Gran Bretagna realizzati nel 2017. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in merito alla comunicazione della Commissione Ue che chiede ai governi di prepararsi a tutti gli scenari, mentre il Fondo Monetario Internazionale (FmI) avverte che dall’uscita della Gran Bretagna non ci saranno vincitori. Una eventualità dannosa – sottolinea la Coldiretti ...

CUNEO/ Coldiretti : "Con il No al Ceta difendiamo il nostro patrimonio Agroalimentare" : Con la bocciatura del Ceta, il Governo intende difendere gli interessi e l'economia del Paese. Per tutelare il patrimonio agroalimentare nazionale contro un accordo sbagliato e pericoloso per l'...

Firmato accordo Carabinieri-Coldiretti a tutela della filiera Agroalimentare e dell’ambiente : Firmato un accordo fra l’Arma dei Carabinieri e la Coldiretti per lottare contro contraffazione e frodi alimentari e promuovere la tracciabilità dei prodotti enogastronomici e di artigianato, le attività di ricerca in campo agricolo e l’educazione ambientale. Questa mattina, presso l’Abbazia di Vallombrosa a Reggello in provincia di Firenze, in occasione delle celebrazioni in onore del patrono dei forestali italiani San Giovanni Gualberto, il ...

Tutela della filiera Agroalimentare e dell’ambiente : accordo tra carabinieri e coldiretti : accordo fra Arma dei carabinieri e coldiretti per lottare contro contraffazione e frodi alimentari, promuovere la tracciabilità dei prodotti enogastronomici e di artigianato, attività di ricerca per l’efficienza biologica delle coltivazioni e l’educazione ambientale. La firma del protocollo d’intesa è giovedì 12 luglio 2018, alle ore 12.45, presso l’Abbazia di Vallombrosa a Reggello in provincia di Firenze, con il Generale C.A. Antonio ...