Addio al poeta e drammaturgo Guido Ceronetti

Addio a Guido Ceronetti - poeta filosofo : 11.00 E' morto lo scrittore, poeta e filosofo Guido Ceronetti .Nato nel 1927 a Torino, comincia nel 1945 a collaborare con vari giornali, a partire dalla Stampa. E' stato traduttore dal latino e dall' ebraico, così come di poesia moderna, a partire dal greco Kavafis. Ha dato vita alle marionette dei Sensibili, in esibizioni prima private -tra gli spettatori Montale, Fellini, Bunuel - e poi pubbliche. Dal 2009 era beneficiario della Legge ...

Addio a Vincino - il vignettista e «poeta disordinato» : Il randagio senza dimora ha trovato stabile riparo, ma tra tutte quelle che oggi lo piangono, non si trova una sola voce disposta a giurare che per un solo istante, Vincenzo Gallo si fosse messo a cuccia. Piuttosto che sedersi e ubbidire, abbaiare alla luna o tacitarsi, in 72 anni da sedicente «rompicoglioni», da amante «del dubbio a qualsiasi costo», Vincino si sarebbe fatto uccidere. Se ti rispettava, ti provocava: «Mica te la sarai presa?». ...