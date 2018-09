Addio al filosofo ignoto Guido Ceronetti

Addio a Guido Ceronetti - poeta filosofo : 11.00 E' morto lo scrittore, poeta e filosofo Guido Ceronetti .Nato nel 1927 a Torino, comincia nel 1945 a collaborare con vari giornali, a partire dalla Stampa. E' stato traduttore dal latino e dall' ebraico, così come di poesia moderna, a partire dal greco Kavafis. Ha dato vita alle marionette dei Sensibili, in esibizioni prima private -tra gli spettatori Montale, Fellini, Bunuel - e poi pubbliche. Dal 2009 era beneficiario della Legge ...

Addio a Sergio Marchionne - filosofo manager che ci ha insegnato a pensare diversamente : Ora che smarrimento, dispiacere e rischio apologetico si fondono in una sola complessa materia e il dopo non consente difese postume a chi prima sapeva difendersi benissimo da sé, di Sergio Marchionne, nato a Chieti nel 1952 e scomparso dopo aver lottato per mesi, non si potrà dire che abbia attraversato il mondo invano. L’uomo dell’accordo d’oltreoceano con Chrysler, il manager che nel 2010 rivoluzionò per sempre i rapporti sindacali sfidando ...