E' morto lo scrittore,.Nato nel 1927 a Torino, comincia nel 1945 a collaborare con vari giornali, a partire dalla Stampa. E' stato traduttore dal latino e dall' ebraico, così come di poesia moderna, a partire dal greco Kavafis. Ha dato vita alle marionette dei Sensibili, in esibizioni prima private -tra gli spettatori Montale, Fellini, Bunuel - e poi pubbliche. Dal 2009 era beneficiario della Legge Bacchelli che sostiene economicamente cittadini illustri in difficoltà economiche.(Di giovedì 13 settembre 2018)