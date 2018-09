Accordo Eni-Iraq per impianto di desalinizzazione dell' acqua

Ferragni - per mamma Marina niente Domenica In : non trova l'Accordo con la Rai : Marina Di Guardo , la mamma di Chiara Ferragni , non sarà un'opinionista della prossima edizione di 'Domenica In' . Nei giorni scorsi erano circolate voci circa un possibile inserimento della ...

FNM - Accordo con Hitachi Rail Italy per nuovi treni alta capacità : Teleborsa, - FNM e Hitachi Rail Italy hanno sottoscritto un accordo quadro per la fornitura di treni ad alta capacità per il servizio ferroviario regionale lombardo . La sottoscrizione fa seguito all'...

Energia : Grecia - compagnia del gas Depa siglerà Accordo con statunitense Cheniere per esportazione Gnl : Il Forum energetico è organizzato dalla Camera di commercio ellenico-statunitense in collaborazione con l'Associazione ellenica per l'economia dell'Energia , Haee, e con il partenariato strategico ...

Nuova stazione tra Luna e Terra : Accordo fra Esa e Thales Alenia Space per i primi moduli : Un'altro passo verso la Nuova stazione spaziale cis-Lunare e di nuovo con una marcata presenza della tecnologia italiana: Thales Alenia Space , joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, ha ...

Slovenia : formalizzato Accordo nuovo governo di coalizione : Šarec, ex sindaco di Kamnik, comune di circa 29 mila abitanti a nord di Lubiana, è salito alla ribalta della politica nazionale dopo che alle elezioni presidenziali del novembre scorso costrinse al ...

Stadio Partenio-Lombardi - Accordo ad un passo tra De Cesare e Taccone : La SSD Calcio Avellino giocherà regolarmente al Partenio-Lombardi. Al di là di ogni tipo di ripescaggio che subirà la società di Walter Taccone . Nella mattinata di oggi, a Palazzo di Città, c'è stato ...

Il Caspio è un mare speciale e la sua energia passa attraverso il fumo di un Accordo firmato domenica : Roma. Il Mar Caspio non è un lago e non è un mare. Il Mar Caspio è un romanzo. Imprendibile, ricchissimo, isolato, è prigioniero di se stesso, circondato da deserti che si alternano a vette di novemila metri. Eppure il mar Caspio è stato sempre molto conteso e desiderato – meta di esploratori, torme

Mobilità sostenibile - Accordo ENI-Snam per stazioni rifornimento gas naturale : Teleborsa, - ENI e Snam, attraverso la controllata Snam4Mobility , hanno firmato il secondo contratto applicativo per realizzare 20 nuove stazioni di rifornimento di CNG , gas naturale compresso, per ...

Napoli - ultima domenica gratis al museo : «Bonisoli ci ripensi». Ma c'è chi è d'Accordo col ministro : «ministro ripensaci, perché i giovani di Napoli hanno bisogno di acculturarsi e scoprire le bellezze della nostra città». E? il messaggio, condiviso da più...

Waymo - Accordo con Walmart e DDR per un progetto pilota a Phoenix : un momento di grande fermento per l'attività di Waymo. Dopo la consegna dei primi esemplari della Jaguar I-Pace e l'annunciato sbarco in Europa, l'azienda di Google ha stretto un Accordo con le catene americane Walmart Inc. e DDR Corp.Ordini online e viaggi gratis al negozio con Waymo. Il progetto pilota sarà avviato a Phoenix, dove Waymo ha già in corso collaudi con i propri veicoli. I clienti che acquisteranno prodotti online potranno ...

Dazi - Trump annuncia l'Accordo con la Ue : "L'obiettivo è : zero tariffe su beni industriali" : WASHINGTON - 'Oggi è un grande giorno, con Juncker abbiamo lanciato una nuova fase dei rapporti tra Usa e Ue': lo ha detto Donald Trump dopo aver incontrato il presidente della Commissione europea ...