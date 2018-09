Abusi | vescovi a rapporto ma si elude il vero problema

Abusi - Santa Sede : Papa convoca capi dei vescovi di tutto il mondo/ Lotta alla pedofilia e protezione minori : Abusi, Papa Francesco convoca i capi dei vescovi di tutto il mondo in Santa Sede nel febbraio 2019. Lotta alla pedofilia, protezione dei minori: "non fermarsi alla condanna"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 17:06:00 GMT)

Abusi - Papa convoca conferenza vescovi : 14.55 Il Papa ha convocato i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo, in Vaticano dal 21 al 24 febbraio 2019, per discutere della prevenzione degli Abusi sessuali nella Chiesa. La decisione è stata presa dopo che Francesco ha consultato il Consiglio dei cardinali, riunito a Roma in questi giorni. Nelle scorse settimane,il Papa era stato invitato alle dimissioni da mons.Viganò, che lo accusava di aver coperto alcuni prelati ...

