A tu per tu con i nuovi iPhone XS | XR e Watch Series 4 | Apple cala gli assi d’oro di

Mamma incinta e con tre figli muore in un frontale mentre era al telefono col marito : «Il suo urlo mi perseguita» : «L'urlo che ho sentito dalla sua bocca prima che entrasse in contatto mi sta perseguitando». Così Zach Kincaid racconta la morte della moglie Krystina Kincaid vissuta...

Ilva - sì degli operai di Taranto all'accordo con Arcelor Mittal - : Dopo Cornigliano e Novi Ligure, l'intesa è stata approvata anche dai lavoratori in Puglia quasi con un plebiscito: 94,29% di voti favorevoli

Marcello Cirillo/ “A Pechino Express ho recuperato la fede - in Africa con i miei rosari per pregare” : Marcello Cirillo si racconta tra le pagine del settimanale Spy prima dell'avventura a Pechino Express: la delusione dopo il licenziamento da I Fatti Vostri e la fede ritrovata.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 20:53:00 GMT)

Consob - presidente Mario Nava si è dimesso/ Ultime notizie : l'attacco di Lega e M5S per incompatibilità : Consob, presidente Mario Nava si dimette: Lega e M5S lo avevano attaccato per incompatibilità tra distacco dagli uffici della Commissione europea e guida Autorithy. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 20:43:00 GMT)

Tim Five Iper Go e Titanium : nuove offerte con 50 Giga a partire da 5 euro (con portabilità) : Da metà settembre 2018 (fino a data ancora ignota) attivabili le nuove Tim Five Iper Go e Titanium che permettono di effettuare la portabilità con 50 Giga a partire da 5 euro mensili.Tim cerca di riconquistare clienti con due nuove offerte tariffarie con portabilità del numero piuttosto interessanti, considerato che il prezzo mensile parte da appena 5 euro e vengono garantiti ben 50 Giga di traffico dati alla velocità del 4G.Continue reading Tim ...

Gli operai dell’Ilva approvano l’accordo con Arcelor Mittal : 94% di sì - ma bassa affluenza : Gli operai dell'Ilva di Taranto hanno detto sì all'accordo con Arcelor Mittal raggiunto dai sindacati e dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio. Secondo quanto si apprende, i sì hanno toccato quota 94% e i votanti sono stati in tutti 6.866: 392 i contrari, l'affluenza al referendum interno è stata bassa.Continua a leggere

Strycova contro Serena Williams : 'Ha superato il limite' : In un'intervista concessa al sito web Sport CZ, la tennista ceca Barbora Strycova ha espresso la sua opinione riguardo alla vicenda che sta tenendo banco nel mondo del tennis: la polemica scatenata da Serena Williams durante la finale ...

Galaxy Note 8 con il prossimo aggiornamento Super Slow Motion e Ar Emojis : Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware per il Galaxy Note 8 (non ancora in italia) contenente interessanti novità: video in Super Slow Motion e Ar Emojis.Il prossimo aggiornamento che riceverete sul vostro Samsung Galaxy Note 8 non sarà un semplice upgrade della sicurezza con le più recenti patch rilasciate da Google.Dai primi feedback che abbiamo notato sembra infatti che l’azienda coreana rilascerà alcune ...

Qualificazioni Mondiali FIBA 2019 – Sacchetti ha scelto : ecco i convocati dell’Italia per la sfida con la Polonia : Coach Sacchetti ha sciolto ogni dubbio: rivelati i convocati dell’Italia per la sfida contro la Polonia, la prima gara della seconda fase delle Qualificazioni per i Mondiali FIBA 2019 A 24 ore dalla palla a due, il CT Meo Sacchetti ha diramato la lista dei dodici giocatori che affronteranno la Polonia al PalaDozza di Bologna per la prima gara della seconda fase di FIBA World Cup 2019 Qualifiers (14 settembre, ore 20:15. Diretta su ...

Estrazioni Superenalotto di oggi - 13 settembre 2018 : i numeri vincenti del concorso n.110 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Estrazioni Superenalotto di oggi, 13 settembre 2018 : i numeri vincenti del concorso n.110 sembra ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : ufficiale l’esordio di Jeff Brooks contro la Polonia - il ct Sacchetti ha scelto i 12 per domani : Era nell’aria, ma adesso è cosa nota. Il ct della Nazionale, Meo Sacchetti, ha annunciato pochi minuti fa ai microfoni di Sky Sport 24 che gli esclusi dalla partita che l’Italia giocherà domani contro la Polonia sono Stefano Tonut e Christian Burns. Farà dunque il suo esordio in maglia azzurra Jeff Brooks, che ha ricevuto da pochi giorni il passaporto italiano (acquisito, lo ricordiamo, per matrimonio). L’annuncio di Sacchetti ...

A tu per tu con i nuovi iPhone XS - XR e Watch Series 4 : Apple cala gli assi d’oro di Natale [EMBARGO H 21] : Abbiamo messo le mani sui dispositivi appena presentati a Cupertino. Ecco le nostre impressioni: il vero re è il nuovo Watch

Ponte - via libera del cdm al decreto 'urgenze' con le misure per Genova : Sembrava che il decreto sul Ponte di Genova potesse slittare per il braccio di ferro tra M5S e Lega, ma cosìnon è stato. Via libera del Consiglio dei ministri al decreto 'urgenze' - su Genova, Ischia ...

"Nuovo volto d'Europa" : Salvini in copertina su Time/ Ultime notizie : lo “zar dell’immigrazione” si racconta : Salvini in copertina sul Time “Nuovo volto dell’Europa”. UlTime notizie: “Lo zar che punta a disfare l’Unione Europea". Prima pagina per il vice presidente del consiglio(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 19:38:00 GMT)