A Bologna e Milano i master in cybersecurity

Incidenti : Padova - sulla A13 chiuso svincolo per Bologna - traffico per Milano deviato : Padova, 10 set. (AdnKronos) - Dalle 13.40 risulta chiuso lo svincolo per la A13 per chi viaggia in carreggiata ovest della A4 (direzione Milano). A causare la chiusura dello svincolo è stato un incidente che coinvolge due mezzi pesanti, in competenza di Autostrade per l'Italia. Attualmente il traffi