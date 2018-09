(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)0; if (d.getElementById(id)) return; js = ...

Meteo - oltre i 30°C su gran parte d’Europa - fino a 36°C in Spagna : l’ondata di caldo continua [MAPPE] : 1/7 ...

Incendio in magazzino dello stabilimento Coca Cola a Marcianise : area evacuata : Un Incendio si è sviluppato nel magazzino dello stabilimento Coca–Cola Hbc Italia di Marcianise: lo ha reso noto la stessa azienda, che ha ringraziato i vigili del fuoco e le forze dell’ordine intervenute immediatamente. L’area interessata è stata evacuata seguendo i protocolli interni a garanzia della sicurezza di tutte le persone presenti: “Allo scopo di assicurare la continuità del business, sono state anche attivate ...

Meite-Nkoulou - il VIDEO dallo spogliatoio del Torino diventa virale : Il Torino si prepara per il ritorno in campo, la squadra di Walter Mazzarri ha conquistato nell’ultimo turno il successo nella gara contro la Spal. I granata adesso sono al lavoro per quarta giornata del massimo campionato italiano, di fronte l’Udinese in una partita che promette spettacolo. Nel frattempo gruppo sempre più unito in casa Torino, in particolar modo la coppia Meite-Nkoulou regala spettacolo. GUARDA IL VIDEO ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Giovedì 13 Settembre 2018 : Film Stasera in TV: San Andreas, Mi chiamo Sam, Apollo 13, Pomodori verdi fritti alla fermata del treno, Autumn in New York, Eliza Graves, Gunny, I Vichinghi

Portogallo - Jackson Martinez ci riprova : riparte dall'ultima dopo 2 anni di stop : Tra il 2012 e il 2015 Jackson Martinez con il Porto aveva segnato quasi 100 gol. Era uno degli attaccanti più ambiti, se lo contendevano diverse big d'Europa, tra cui il Milan. Finì all'Atletico ...

De Laurentiis non si ferma - dopo il Bari mire sull'Hajduk di Spalato : Aurelio De Laurentiis, proprietario del Napoli e del Bari, ha espresso interesse ad acquistare l'Hajduk di Spalato, la famosa squadra di calcio dalmata, che vive attualmente gravi problemi finanziari ...

'Io con i Cinque stelle ci sguazzo'. Minzolini - la frase rubata a Matteo Salvini : 'Io con i grillini ci sguazzo . Li risucchio. E, poi, per come stanno messi, l'alternativa non sono le elezioni: questi sarebbero pronti a fare un governo con il Pd'. E' la frase rubata a Matteo ...

Rbm : 2 - 5 milioni di vite salvate ogni anno grazie ai vaccini : Roma, 13 set., askanews, - 'Dare all'Italia una legge in materia di vaccini volta a tutelare la salute della collettività è un segnale di responsabilità che le famiglie italiane attendono con ansia ...

Nielsen - 45% della popolazione italiana ricorre alla food delivery : Roma, 13 set., askanews, - Ordinare e richiedere a casa il pranzo, la cena oppure un semplice spuntino, è un fenomeno in continua crescita che conferma le potenzialità del settore della food delivery. ...

'Incertezze dovute al crescente protezionismo' - Draghi - : Roma, 13 set., askanews, - Nell'area euro 'la crescita prosegue e continua a sostenere la nostra fiducia che la convergenza dell'inflazione' verso i valori obiettivo 'proseguirà anche dopo il venir ...

Il consiglio di un imprenditore miliardario? Studiate filosofia! - : Finanza & Dintorni Mi ha colpito molto un'intervista fatta al miliardario americano Mark Cuban. Secondo lui il miglior investimento al momento è una laurea in filosofia.

Moto2 - Stefano Manzi pronto a perdonare Fenati : “Diamo tempo al tempo e facciamo sbollire le cose” : Stefano Manzi tende una mano a Romano Fenati? Sembrerebbe di sì. Il pilota co-protagonista del fattaccio del weekend del GP di Misano, tredicesimo round del Mondiale 2018 di Moto2, non disdegna l’idea di rappacificarsi con il centauro ascolano, autore di un gesto molto pericoloso a suo danno (pinzata sul freno ad oltre 200 km/h). Fenati che è diventato oggetto di critiche a tutti i livelli, licenziato dal proprio team e liquidato dalla MV ...

Il Giappone proprio non vuole rinunciare a cacciare le balene : Nonostante la carne non si venda molto, e la caccia vada "mascherata" con la ricerca scientifica: ora vogliono pure cambiare le regole internazionali The post Il Giappone proprio non vuole rinunciare a cacciare le balene appeared first on Il Post.

Milleproroghe : ok Camera a prima fiducia con 329 si' : Via libera della Camera alla fiducia posta dal governo sul decreto Milleproroghe. I voti a favore sono 329, i voti contrari 220. Quella votata oggi è la prima fiducia chiesta dal governo Conte su un provvedimento da quando si è insediato. Ventuno voti in meno rispetto alla fiducia che il governo Conte ha incassato lo scorso 6 giugno, giorno in cui il premier si presento' in Aula a Montecitorio per al prima ...