Quarantadue migranti che erano a bordonavesono pronti a costituirsiin un eventuale processo penale sulla vicenda. A renderlo noto i rappresentanticooperativa Baobab Experience. I legali dell'associazione valuteranno tra l'altro se ci sono gli estremi per una denunciaper "detenzione illegittima" a bordonave. Il ministro dell'Interno, Salvini, replica:"42 presunti profughi pronti a denunciarmi. Per me sono altre 42 medaglie! La pacchia è finita, prima gli italiani".(Di giovedì 13 settembre 2018)