3 banche centrali - tre situazioni molto diverse : La Banca d'Inghilterra osserva che l'attuale politica dei tassi d'interesse si basa su un'ipotesi economica che presuppone un adeguamento relativamente moderato dell'economia dopo la Brexit; a nostro ...

banche centrali protagoniste : Bce sforbicia le stime di crescita. La Turchia alza i tassi : In mattinata il differenziale di rendimento, che ora viaggia attorno ai 257 punti base, si era ridotto a 254 in scia alla smentita del Mef di dimissioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. L' ...

Borse a due velocità; oggi appuntamento con 3 banche Centrali : ... da seguire poi la consueta conferenza stampa del presidente Draghi per cogliere eventuali indicazioni sulle prossime mosse in materia di politica monetaria. Debole intanto Piazza Affari dove il Ftse ...

Supergiovedì banche centrali - mercati distratti da Italia e guerra dazi : Le Borse asiatiche hanno chiuso in rialzo, favorite dalla riapertura delle trattative tra Cina e Stati Uniti sull' accesa disputa commerciale tra le prime due potenze economiche al mondo. L'indice ...

Borse europee attese caute in avvio. Super giovedì di banche centrali : Bce - BoE e Turchia : Sebbene non sono attese novità di politica monetaria, il mercato guarderà alla conferenza stampa del governatore della Bce, Mario Draghi, per rintracciare la possibile tempistica di rialzo dei tassi ...

Borse positive aspettando le banche centrali : Finale positivo per le principali Borse europee con gli investitori che archiviano le tensioni commerciali, seppur momentaneamente, per concentrarsi sulle riunioni di Banca Centrale Europea e Bank of ...

A dieci anni da Lehman le banche centrali hanno soccorso le Borse : Milano. dieci anni fa le Banche centrali hanno risposto allo scompiglio dei mercati finanziari provocato dal crac di Lehman Brothers riducendo i tassi di interesse a livelli mai visti prima e acquistando grandi quantità di attivi. Oltre 11 mila miliardi di dollari sono stati spesi complessivamente d

In arrivo un settembre fatto di spread - rating e banche centrali : Sempre che l'economia Usa continui a rafforzarsi come sta facendo, il modo del lavoro ad espandersi come i numeri suggeriscono e il Pil continui a crescere come sembra. Tutti elementi che il ...

Multinazionali : effetto Amazon spaventa banche centrali : Negli ultimi decenni nell' economia globale si sono verificati due "fatti" importanti e sconvolgenti: primo che le industrie sono dominate da una manciata di aziende di straordinario successo e secondo che i salari, l'...

Analisi settimanale : tra banche centrali - Turchia e guerre commerciali : La crisi tra gli Stati Uniti e la Turchia si è approfondita, e ha finito con il danneggiare l'economia turca, denotando poi un contagio per i mercati emergenti, e creando un piccolo effetto domino ...

Dopo anni di crescita le banche centrali intonano la 'sinfonia della stretta' : Roma. Gli investitori sono a caccia di segnali a indicazione che le Banche centrali si stanno preparando a terminare l'èra dei mega-stimoli monetari che, negli ultimi dieci anni, hanno contribuito ...

Dopo anni di crescita le banche centrali intonano la “sinfonia della stretta” : Roma. Gli investitori sono a caccia di segnali a indicazione che le Banche centrali si stanno preparando a terminare l’èra dei mega-stimoli monetari che, negli ultimi dieci anni, hanno contribuito alla ripresa economica successiva alla crisi finanziaria. Questa settimana di segnali ne sono arrivati

JP Morgan - AD Dimon : banche centrali e guerra commerciale. I due rischi principali per l'economia : "Non voglio spaventare nessuno, ma non abbiamo mai avuto in precedenza un piano di QE e non abbiamo mai assistito di conseguenza a una sua fine". Così il numero uno di JP Morgan, l'amministratore ...

Mercati in calo. Focus sulle banche centrali : Teleborsa, - Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta, confermando la debolezza dell'avvio. Superato l'esito senza sorprese del consiglio BCE, della scorsa ottava, gli ...