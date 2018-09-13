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20 anni di «Titanic» | ecco il trailer per il ritorno in sala

20 anni di «Titanic» | ecco il trailer per il ritorno in sala Leonardo DiCaprio è Jack DawsonLeonardo DiCaprio oggiKate Winslet è Rose DeWitt Bukater Kate Winslet ...

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20 anni di «Titanic»: ecco il trailer per il ritorno in sala (Di giovedì 13 settembre 2018) Leonardo DiCaprio è Jack DawsonLeonardo DiCaprio oggiKate Winslet è Rose DeWitt Bukater Kate Winslet oggiBilly Zane è Caledon "Cal" Nathan HockleyBilly Zane oggiKathy Bates è Margaret "Molly" BrownKathy Bates oggiFrances Fisher è Ruth DeWitt BukaterFrances Fisher oggiVictor Garber è Thomas AndrewsVictor Garber oggiBernard Hill è Edward SmithBernard Hill oggiJonathan Hyde è Joseph Bruce IsmayJonathan Hyde oggiDavid Warner è Spicer LovejoyDavid Warner oggiDanny Nucci è Fabrizio De RossiDanny Nucci oggiJason Barry è Tommy RyanJason Barry oggiBill Paxton è Brock LovettBill Paxton (1955-2017)Suzy Amis è Lizzy CalvertSuzy Amis oggiEwan Stewart è William M. MurdochEwan Stewart oggiIoan Gruffudd è Harold LoweIoan Gruffudd oggiJenette Goldstein è una mamma immigrata di terza classeJenette Goldstein oggiIl compositore James Horner (1953-2015)Il regista, produttore e sceneggiatore James ...
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twitterdcarozzi : Floriana Carozzi - Diego31883 : RT @AltriMondiGazza: #Titanic compie 20 anni e torna al cinema l’8, il 9 e il 10 ottobre 2018. - AltriMondiGazza : #Titanic compie 20 anni e torna al cinema l’8, il 9 e il 10 ottobre 2018. -
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