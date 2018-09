huffingtonpost

: «Mio figlio 14enne ucciso da un gioco suicida in Rete» - Corriere : «Mio figlio 14enne ucciso da un gioco suicida in Rete» - DiDimiero : RT @HuffPostItalia: 14enne morto a Milano. Il padre: 'Non è suicidio, lui vittima di 'blackout', gioco suicida in Rete' - Ginka20051964 : RT @ultimenotizie: Emerge una terribile ipotesi nel caso di un 14enne trovato morto suicida nella sua cameretta lo scorso 6 settembre a #Mi… -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Il 6 settembre, in un appartamento alla periferia di, un giovane di 14 anni è stato trovato senza vita. Il ragazzino, appassionato di scalate in montagna, come suo, si era soffocato con una corda da roccia. Le autorità hanno parlato subito disalvo poi correggere il tiro dopo le prime indagini: come riporta il Corriere della Sera, infatti, l'adolescente potrebbe aver partecipato ad un "" in rete.Lo racconta un video, tra le ultime pagine Internet visitate e rimaste memorizzate nella cronologia di navigazione del giovane rocciatore, che parla di, odel soffocamento, una sorta di sfida estrema che consisterebbe nello sperimentare una carenza di ossigeno, fin quasi allo svenimento.L'ipotesi delpericoloso non è stata ancora accertata. Nel frattempo i genitori hanno affidato al sito pareti.it il proprio messaggio, il quale ...