10 anni fa il fallimento Lehman Ma oggi i mercati sono sicuri?

Come ha fatto Apple a passare in 20 anni dal quasi fallimento alla valutazione di un trilione : Vent'anni fa, Apple stava per fallire. Oggi è diventata la prima compagnia della storia con una capitalizzazione oltre i 1000 miliardi di dollari. Nel 1997, Steve Jobs, dopo un esilio lungo oltre dieci anni, era rientrato nella sua Mela. Come confermerà più tardi, c'è stato un momento in cui Apple aveva in cassa risorse che l'avrebbero tenuta in vita per appena 90 giorni. Anno 1997. Il ritorno di ...