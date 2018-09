Zannola | Raggi ha faccia tosta a parlare di palestra legalità a Ostia

romadailynews

: Zannola (PD): #Ecopass è delitto perfetto Raggi-Meleo: #Roma- “L’assessore all’immobilita… - romadailynews : Zannola (PD): #Ecopass è delitto perfetto Raggi-Meleo: #Roma- “L’assessore all’immobilita… - GianlucaBardell : #VIABILITA'. #ZANNOLA: #ECOPASS E' #DELITTO PERFETTO #RAGGI-#MELEO (DIRE) Roma, 3 set. - 'L'assessore all'immobilit… -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Roma – “Ci vuole del coo e una grande, come fa il sindaco, di ‘intenso lavoro di questa amministrazione’ per l’apertura delladella legalita’ a. Il protocollo tra Regione Lazio, Ipab e Tribunale di Roma per la consegna dell’immobile confiscato a, al fine di utilizzarlo comedella legalita’, e’ del febbraio del 2017 e la richiesta di avvio dei lavori del maggio 2017”. “La struttura avrebbe dovuto essere inaugurata a gennaio del 2018 ma i gravissimi ritardi dell’amministrazionehanno impedito, fino ad oggi, la consegna di una struttura ad un territorio che ha bisogno come il pane della presenza dello Stato, delle istituzioni e di luoghi di aggregazione per i piu’ giovani”. “Lae la sua giunta fino ad oggi hanno tenuto in ...