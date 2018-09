Zamparini | Dybala a gennaio va in Spagna

Zamparini : 'Dybala? A gennaio andrà in Spagna' : Non usa mezzi termini il presidente del Palermo Maurizio Zamparini che, durante 'Maracana'', contenitore pomeridiano di RMC Sport, torna a parlare del suo pupillo: ' Ho mandato un messaggio due anni ...

Clamoroso Zamparini : “vi svelo il futuro di Dybala” - caos in casa Juventus : Si avvicina il ritorno in campo del campionato di Serie A, una giornata che preannuncia grande spettacolo. Ma a tenere banco è anche il mercato, nelle ultime ore sono arrivate indicazioni clamorose di Maurizio Zamparini che confermano le indiscrezioni riportate qualche giorno fa da CalcioWeb: “Ho mandato un messaggio due anni fa a Dybala e gli avevo consigliato di andare in Spagna, dove si gioca il calcio e di non andare in Italia. ...