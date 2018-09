Xiaomi Mi Mix 2S il prezzo scende in offerta lampo | da 354 euro

Di Xiaomi Mi MIX 3 “l’innovatore” è stato beccato il presunto pannello frontale : le cornici stanno (quasi) a zero : Rinnovare l'estetica della linea è un compito che spetta a Xiaomi Mi MIX 3, e lo testimonia la lunga serie di indiscrezioni uscite ad oggi L'articolo Di Xiaomi Mi MIX 3 “l’innovatore” è stato beccato il presunto pannello frontale : le cornici stanno (quasi) a zero proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Mix 3 come Oppo Find X con fotocamere a comparsa? L’immagine dal vivo : Lo Xiaomi Mi Mix 3 ripreso in un immagine dal vivo mostrerebbe la fotocamera a comparsa con il meccanismo già visto sull’ Oppo Find X: ecco i dettagli.Sul mercato di recente abbiamo notato che alcuni importanti produttori cinesi di smartphone stanno iniziando una nuova tendenza: quella di utilizzare le fotocamere a comparsa attraverso un meccanismo interno.Stiamo ovviamente parlando dell’ Oppo Find X ma anche del vivo Nex S che ...

