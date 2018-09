Xiaomi Mi 8 riceve Android 9 Pie con la nuova MIUI 10 Global Beta

Xiaomi Mi MIX 2S riceve Android 9 Pie con MIUI 10 e MIUI Launcher può nascondere le app : Xiaomi Mi MIX 2S inizia a ricevere Android 9 Pie nella versione pubblica di MIUI 10 China Dev, mentre MIUI Launcher permette di nascondere le applicazioni. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2S riceve Android 9 Pie con MIUI 10 e MIUI Launcher può nascondere le app proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Max 3 riceve la prima MIUI 9 Global Stabile a partire dalla Russia : Sono passati quasi due mesi dalla presentazione di Xiaomi Mi Max 3 e finalmente è disponibile la prima MIUI Global Stabile, anche se per il momento è una beta.

Xiaomi Mi 8 Youth riceve la certificazione TENAA - ecco le possibili specifiche tecniche : Già da qualche settimana circolano voci in Cina su nuovi device medi di gamma di Xiaomi e oggi si avvera questa previsione, in quanto lo Xiaomi Mi 8 Youth riceve la certificazione TENAA. Questo device si va ad unire alla gamma Mi 8, composta anche da Mi 8 SE, con qui questo Mi 8 Youth va a condividere su per giù la fascia di prezzo, anche se si posiziona forse un po' sopra in termini di specifiche. Per quanto riguarda le specifiche ...

Xiaomi Mi 8 inizia a ricevere Android 9 Pie con MIUI 10 China : Dopo Xiaomi Mi MIX 2S, anche Xiaomi Mi 8 inizia a ricevere Android 9 Pie, con la versione cinese di MIUI 10 in beta privata.

Xiaomi Mi MIX 2S riceve le patch di settembre nella ROM con Android 9 Pie : Xiaomi Mi MIX 2S riceve le patch di sicurezza di settembre nella ROM basata su Android 9 Pie, attualmente in fase di test.

Xiaomi Mi A1 riceve le patch di sicurezza di agosto 2018 : Xiaomi Mi A1, il primo smartphone Android One del produttore cinese, sta ricevendo in queste ore le patch di sicurezza di agosto 2018.

Anche Xiaomi Redmi Note 4 (mido) riceve Android 9 Pie con un porting di LineageOS 16.0 : Anche la variante Qualcomm di Xiaomi Redmi Note 4 riceve un porting non ufficiale di LineageOS 16.0, basata ovviamente su Android 9 Pie.

Xiaomi Mi A2 riceve un aggiornamento con le patch di agosto e due feature per la fotocamera : Ottime notizie per tutti coloro che possiedono uno Xiaomi Mi A2 perché è in roll out un nuovo e importante aggiornamento per il loro amato smartphone a marchio Xiaomi.

Xiaomi Mi Mix 2s e Nokia 7 Plus stanno già ricevendo Android 9 Pie : Android 9 Pie, uscito solo qualche giorno fa per i Google Pixel sembrerebbe in fase di rollout, in fase Beta, su Mi Mix 2s di Xiaomi e 7 Plus di Nokia Xiaomi Mi Mix 2s e Nokia 7 Plus stanno già ricevendo Android 9 Pie A solo 2 giorni dalla presentazione e distribuzione ufficiale di

Xiaomi Mi A2 Lite riceve le patch di sicurezza di luglio 2018 : Xiaomi Mi A2 Lite, il nuovo interessante smartphone Android One del brand, sta iniziando a ricevere le patch di sicurezza di luglio 2018.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro riceve LineageOS 15.1 ufficiale : Xiaomi Redmi Note 5 Pro ha da poco ricevuto la sua build ufficiale della LineageOS 15.1. Non è di certo un segreto che gli smartphone Xiaomi siano particolarmente popolari sul forum di XDA, ogni qual volta ne viene rilasciato uno nuovo (con SoC Qualcomm Snapdragon), spuntano subito numerose ROM per far felici gli appassionati di modding.

Xiaomi Mi Band 3 riceverà la Night Mode tramite un futuro aggiornamento : Xiaomi Mi Band 3 riceverà nuove funzioni in futuro e tra queste troviamo la cosiddetta Night Mode, funzionalità presente su molti dispositivi indossabili e