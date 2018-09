: Wuerl: dimissioni? Ne parlerò col Papa - TelevideoRai101 : Wuerl: dimissioni? Ne parlerò col Papa - nozze89 : RT @enricovik: #Wuerl ha finito il suo tempo come arcivesc diocesano 3 anni fa; non è chiaro perché il Pontefice che non ha perso tempo per… - enricovik : #Wuerl ha finito il suo tempo come arcivesc diocesano 3 anni fa; non è chiaro perché il Pontefice che non ha perso… -

In una missiva inviata al clero dell' Arcidiocesi di Washington, il cardinale Donald, arcivescovo della capitale, afferma che presto affronterà conFrancesco la possibilità di rassegnare le sue, 77 anni, è accusato di aver in parte coperto lo scandalo degli abusi sessuali in Pennsylvania e le vicende legate al suo predecessore, l'ex cardinale di Washington Theodore McCarrick. Sono in tanti ad invocare le sue, mentre le proteste diventano sempre più insistenti.(Di mercoledì 12 settembre 2018)