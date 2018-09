WhatsApp non funzionerà più su IOS 7 e Gingerbread

Migliori immagini buon primo giorno di scuola e le frasi più divertenti per WhatsApp e non solo : Quali sono le Migliori immagini per augurare un buon primo giorno di scuola, magari anche divertenti? E quali sono le frasi con cui accompagnarle per augurare buona fortuna a studenti grandi e piccoli e pure ai loro genitori? Siamo nel bel mezzo della settimana che per molti italiani significherà il ritorno tra i banchi di scuola e le occasioni non mancano per far sentire il proprio affetto a chi è pronto per un nuovo anno scolastico. Le ...

Quindi non si può essere licenziati per aver insultato il capo su WhatsApp - giusto? : Criticare l’azienda per cui si lavora su Facebook può portare dritti, dritti al licenziamento per giusta causa. Non è così se lo si fa in una chat privata. A giugno la Cassazione si era pronunciata su una vicenda del 2012 stabilendo in modo definitivo che no, non ci si può lamentare del proprio datore di lavoro in un luogo pubblico quale è considerata la bacheca di Facebook. Un'altra sentenza di ...

WhatsApp - il backup archivierà i dati su Google Drive ma non saranno protetti da cifratura : WhatsApp è uno dei sistemi di messaggistica istantanea preferito dagli utenti, insieme a Telegram e a Messenger di Facebook. Uno dei motivi, oltre per la facilita' e la velocita' di utilizzo, è il fatto che i dati scambiati dagli utenti tramite l'applicazione sono protetti da un sistema di cifratura end to end che garantisce gli utenti per la loro privacy. A tal proposito è di pochi giorni fa la notizia che WhatsApp ha raggiunto un'intesa con ...

Cosa fare quando WhatsApp non scarica audio - immagini : segnalati problemi con le foto : Ci sono svariate segnalazioni in queste ore da parte di utenti Android ed iPhone, secondo cui WhatsApp non scarica audio e immagini. Più nel dettaglio, pare che buona parte delle segnalazioni riguardi appunto le foto, al punto da indurmi ad analizzare la situazione più da vicino oggi 29 agosto. Non è un caso che qualche mese fa, sulle nostre pagine, abbiamo già analizzato una situazione di questo tipo ed il tempo trascorso ci ha permesso di ...

I backup di WhatsApp non verranno conteggiati nel limite di Google Drive : Grazie ad una nuova partnership tra Google e WhatsApp, gli utenti avranno gratuitamente il ??backup del proprio account sulla piattaforma cloud di Google L'articolo I backup di WhatsApp non verranno conteggiati nel limite di Google Drive proviene da TuttoAndroid.

Migliori auguri buon Ferragosto 2018 : le immagini più belle e le frasi più divertenti per WhatsApp e non solo : A portata di smartphone e computer i Migliori auguri buon Ferragosto 2018? Sia che si tratti di immagini o di frasi da inviare su WhatsApp, su Facebook o altro social, l'importante è fare breccia nel destinatario per domani 15 agosto, ricorrenza regina dell'estate e amatissima da tutti gli italiani. Le immagini di auguri buon Ferragosto saranno come sempre le più ricercate e in questo articolo di approfondimento non potevano di certo mancare ...

Come non farsi spiare su WhatsApp : WhatsApp è indubbiamente una delle applicazioni di messaggistica più utilizzate al giorno d’oggi, seppur ci siano alternative molto valide (Come Telegram). Visto che è un servizio particolarmente utilizzato, abbiamo deciso di realizzare una guida in cui vi spieghiamo nel dettaglio Come non farsi spiare su WhatsApp. I consigli che vi andremo a riportare di seguito possono essere applicati in maniera molto semplice e veloce, quindi non ...

WhatsApp - i messaggi non si potranno inoltrare a più di 20 contatti per volta : Ennesima mossa della chat per limitare la circolazione di bufale, allarmismi e catene di Sant'Antonio. In India si scende dalle 250 attuali a sole cinque dopo i casi di linciaggio dei mesi scorsi

“Non si potrà più fare”. WhatsApp - l’ultima modifica divide gli utenti : Una novità che, come sempre in questi casi, farà discutere gli utenti, divisi tra chi apprezza le modifiche che WhatsApp sta continuando a introdurre col passare dei mesi e chi invece non riesce mai ad accettare le introduzioni di turno. D’altronde, la popolare app di messaggistica è ormai parte delle nostre vite e ognuno di noi vi ricorre quotidianamente. L’ultimo annuncio in ordine cronologico è quello relativo alla ...

Ulteriori dettagli su Momo WhatsApp : numero da non contattare e origine dell’immagine : Si parla davvero tanto in questi giorni di "Momo Whatsapp" qui in Italia. Si tratta di una moda che in qualche modo richiama aspetti legati agli scherzi di Halloween e di Carnevale, visto che in tanti hanno alimentato la catena in questione inviando immagini "terrificanti" ai propri contatti, al fine di evitare la maledizione di cui si parla nel testo del messaggio. Come riportato lo scorso weekend, infatti, ci sarebbe questa grana da affrontare ...

Vigilanza e WhatsApp - il "no" di Milano : "Non aderiamo perché abbiamo un rapporto vero con i comitati" : "E' uno schema di lavoro che non si concilia con il nostri sistema organizzativo", ha dichiarato la vicesindaca Anna Scavuzzo. "I piccoli comuni non hanno i municipi come li abbiamo noi"