West Nile | 34 casi di contagio nel pordenonese

Un altro morto in Emilia per il virus West Nile trasmesso dalla zanzara tigre : Ottantasette casi di malattia neuro-invasiva, 14 i decessi per West Nile in Emilia-Romagna, (di cui due a Modena, due a Bologna, tre a Ravenna e sette a Ferrara); 65 casi di forme febbrili e 22 casi di infezione senza sintomi in donatori di sangue, questi i numeri della West Nile in regione. Fra gli ultimi decessi comunicati, quello di un 82enne a Modena (deceduto, in verità, il 20 agosto) e di un 78enne a Ferrara. Il 2018 un ...

West Nile : altri quattro casi nel pordenonese : Le verifiche scientifiche hanno portato ad accertare la presenza di almeno altri quattro casi di Febbre del Nilo in provincia di Pordenone. Si tratta di tre pazienti in trattamento per ora non ospedalizzati e un quarto appena guarito. Lo rendono noto l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 5 Friuli Occidentale- Dipartimento di Prevenzione e il Comune di Sesto al Reghena. A seguito del riscontro di questi casi di infezione dovuta al ...

West Nile : 87 casi neuroinvasivi e 14 morti in Emilia Romagna : Il virus West Nile (Febbre del Nilo) in Emilia-Romagna ha fatto registrare “87 casi di malattia neuro invasiva, con 14 decessi (eta’ media 80 anni), 65 casi di forme febbrili, 22 casi di infezione senza sintomi scoperti in donatori di sangue“. Un picco e’ stato rilevato tra il 27 luglio e il 10 agosto e la localizzazione dei casi e’ nelle province di Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna. Un quinto dei soggetti colpiti ...

Sanità - Veneto : 174 casi confermati di West Nile - 12 decessi : Ad oggi sono 174 i casi confermati di infezione da virus West Nile in Veneto, mentre si arriva ad un totale complessivo di 281 casi tra confermati e probabili. E’ quanto riporta l’ultimo bollettino della Regione Veneto. “I casi di febbre del Nilo ufficialmente confermati sono stati complessivamente 174 rispetto ai 159 del rilevamento della settimana precedente. Di questi, 120 sono casi con sintomatologia leggera, 54 sono quelli ...

West Nile - 78enne muore nel Ferrarese : salgono a 13 le vittime in Emilia Romagna : La Febbre del Nilo continua a fare paura. È arrivato a tredici il numero delle vittime in Emilia Romagna, la regione italiana con il maggior numero di morti. Il record nel Ferrarese, dove finora i decessi sono stati sette. Viveva a Porporana, infatti, l’ultima vittima: un 78enne morto per le complicanze provocate dal virus, dopo dieci giorni di ricovero nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sant’Anna. L’uomo aveva avuto in passato ...

West Nile - 82enne muore al policlinico di Modena : Un uomo di 82 anni è morto a Modena, colpito dal virus della zanzara killer, il West Nile. L'anziano era ricoverato al policlinico di Modena dallo scorso 31 luglio, ma il trattamento per il virus era iniziato il 4 agosto, quando i medici avevano riconosciuto l'encefalopatia da West Nile.Il paziente ha avuto "due episodi di polmonite e una successiva sepsi che hanno portato a decesso, avvenuto il 20 di agosto", come osservato dai medici che ...

West Nile Ferrara - donatori di sangue contagiati. "Trasfusioni sicure" : Ferrara, 8 settembre 2018 - L'innarestabile marcia delle infezioni da West Nile accende i riflettori anche sul mondo delle donazioni di sangue. Mentre la contabilità dei contagi si aggiorna a cadenza ...

West Nile - altri tre casi a Reggio Emilia. Due scoperti dalle donazioni : Reggio Emilia, 8 settembre 2018 - altri tre casi di West Nile a Reggio che salgono dunque complessivamente a quattro. È quanto emerge dal report regionale stilato dall' Ausl sulla malattia trasmessa ...

Zanzara killer - anziano di Vanzaghello morto per il virus West Nile : Vanzaghello , Milano, , 7 settembre 2018 - Una tragedia. Luigi Etrea, ottantenne di Vanzaghello , fino a ieri in coma farmacologico, è morto questa mattina all'ospedale Humanitas di Rozzano a causa ...

