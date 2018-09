calcioweb.eu

: Dopo 16 anni George Weah torna in campo in Liberia-Nigeria, ma segna Simy - fantagazzetta : Dopo 16 anni George Weah torna in campo in Liberia-Nigeria, ma segna Simy - CalcioWeb : #Weah in campo a 51 anni contro la Nigeria - bet365_it : George #Weah: - 51 anni - Pallone d'Oro e miglior calciatore dell'anno FIFA nel 1995 - Eletto Presidente della L… -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Anche da presidente della Liberia, Georgenon smette di stupire su undi calcio. A 51, l’ex attaccante del Milan ha giocato 79 minuti nell’amichevole disputata a Monroviala. Il match è stato organizzato per celebrare il ritiro della sua maglia, la numero 14, da parte della Federcalcio liberiana. Per il presidente, Pallone d’Oro nel 1995, applausi a ogni pallone toccato e standing ovations finale. La partita è finita 2-1 per le “Super-eagles” che si sono imposti con le reti di di Simeon Nwankwo ed Henry Onyekuru; di Kpah Sherman, su rigore, la rete dei padroni di casa.è presidente della Liberia dal 22 gennaio del 2018. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articoloina 51lasembra ...