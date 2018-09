Walter Nudo | Figli? Ci vediamo due o tre volte all' anno ma ci sentiamo tutti i

blogo

(Di mercoledì 12 settembre 2018), prossimo concorrente del Grande Fratello Vip, ha rilasciato in una lunga intervista al settimanale 'Nuovo Tv', in cui si è raccontato, a 360 gradi, come papà. L'attore ha due: Elvis e Martin Carlos, che, però, riesce a vedere molto poco perché abitano rispettivamente in Russia e a Monaco per coltivare la passione per la danza classica. Li sentei giorni e, appena, può, li va a trovare nei ritagli di tempo libero da impegni professionali: Sono il classico padre che lascia liberi i propri. Loro sono ballerini di danza classica, uno vive a Monaco e l’altro in Russia. Cidue o treall’, ma cii giorni. Se le loro strade li portano lontani da me non significa perderli.: 'Dopo un incidente, avevano detto che non avrei più potuto correre. E invece...' prosegui ...