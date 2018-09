Wall Street procede a due velocità

Borsa : Europa positiva dopo Wall Street : ... mentre Milano è in risalita e guadagna lo 0,2%, dopo un finale di mattinata in netto peggioramento per le indiscrezioni sulle tensioni che ci sarebbero fra M5S e il ministro dell'Economia, Giovanni ...

Wall Street resta ai nastri di partenza : C'è attesa per la pubblicazione del Beige Book , il report della Federal Reserve sullo stato di salute dell'economia americana. Dal fronte macroeconomico , in calo le richieste settimanali di mutui e ...

Wall Street apre debole - Dj +0 - 04% : ANSA, - NEW YORK, 12 SET - Apertura debole per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,04% a 25.979,15 punti, il Nasdaq perde lo 0,25% a 7.953,23 punti mentre lo S&P 500 cede lo 0,04% a 2.887,05 punti. ...

Wall Street attesa all'insegna della debolezza : C'è attesa per la pubblicazione del Beige Book, il report della Federal Reserve sullo stato di salute dell'economia americana. Dal fronte macroeconomico , in calo le richieste settimanali di mutui e ...

Truffa da 72 milioni a Venezia - come in The Wolf of Wall Street : Sembra il Leonardo di Caprio di The Wolf of Wall Street, che impersonava l'uomo che qualche decennio fa ingannò mezza America. Ancora più calzante è, però, la sua identificazione con il Truffatore Bernard Madoff, arrestato nel 2008 e autore del più complesso schema Ponzi della storia.E infatti Fabio Gaiatto, 43enne di Portogruaro, è stato ribattezzato il "Madoff del Nordest". Il metodo usato per Truffare le persone era identico: farsi dare ...

Wall Street risale la china a metà giornata : La Borsa di New York viaggia in frazionale rialzo a metà seduta. Dopo l'avvio in rosso , a Wall Street il Dow Jones si mostra in rialzo dello 0,55%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo ...

Nomura prezza il "rischio Musk" e taglia giudizio su Tesla - titolo giù a Wall Street : Calo di quasi il 3% a Wall Street per il titolo Tesla che paga il downgrade deciso oggi da Nomura. Il broker nipponico ha rivisto il giudizio sulla società produttrice di auto elettriche a neutral dal ...

Wall Street a cavallo della parità : Nessuna variazione significativa per il listino USA , con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 25.894,74 punti . In lieve aumento l' S&P-500 , che si porta a 2.878,63 punti. Senza ...

Wall Street in territorio positivo : Partenza al rialzo per la borsa americana mentre le altre borse europee proseguono gli scambi con il segno più . Dal fronte macroeconomico non si attendono dati importanti per la giornata odierna , 10 ...

Apple : un solo abbonamento per New York Times - Wall Street Journal e Washington Post? : Mentre a Bruxelles si dibatte sul diritto d’autore, in relazione alla nuova norma che dovrebbe obbligare i colossi come Google a pagare gli editori, negli Stati Uniti Apple sta lavorando a una sorta di Netflix di riviste e quotidiani. La testata online Recode conferma che secondo più fonti attendibili e direttamente coinvolte nel progetto, il colosso di Cupertino avrebbe avviato un confronto con New York Times, Wall Street Journal e ...

A Wall Street il dominio dei titoli tech. Ma quanto potrà durare? : I primi 5 titoli hi tech valgono il 14,6% dell’S&P 500. Si tratta, nonostante i cali della scorsa settimana, di un valore molto elevato. All’inizio del 2013 le «big five» valevano il 4,41% della capitalizzazione del paniere delle principali 500 società quotate a Wall Street. Un valore importante che, inevitabilmente, fa scattare un campanello d’allarme...

Wall Street - titoli tech a gonfie vele. Ma quanto potrà durare? : All’inizio del 2013 le «big five» valevano il 4,41% della capitalizzazione del Nasdaq, il più importante indice di Wall Street. Un anno dopo il peso era arrivato al 5,99% per poi raggiungere il 7,71% in avvio del 2017. Di lì il salto: attualmente i titoli tech pesano per oltre il 14,6% (i primi 10 arrivano al 18,48%). Il valore è importante e, inevitabilmente, scatta il campanello d’allarme...

Borsa : Wall Street ha chiuso negativa

Borsa : Wall Street ha chiuso negativa : Chiusura in territorio negativo, ieri sera, per Wall Street. Il Dow Jones ha perso lo 0,30% a 25.917,96 punti, il Nasdaq ha ceduto lo 0,25% a 7.902...