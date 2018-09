Vuelta a España 2018 | le pagelle della diciassettesima tappa Nibali sempre più

Vuelta a España 2018 - Michael Woods : “Contento per la vittoria - la dedico alla moglie”. Quintana : “Non avevo le forze” : Michael Woods ha vinto la 17^ tappa della Vuelta di Spagna portando a termine una fuga partita fin dalla prima ora. Nel finale l’uomo della EF ha piazzato l’allungo ed è riuscito a imporsi sull’arrivo in salita. Nairo Quintana si è invece staccato, a lottare per la maglia rossa saranno verosimilmente Simon Yates e Alejandro Valverde. Di seguito le dichiarazioni che i protagonisti hanno rilasciato ai microfoni di ...

Vuelta a España 2018 - le altre classifiche. De Gendt nuova maglia a pois - Valverde sempre in verde : Alejandro Valverde conserva la maglia verde e quella bianca al termine della 17^ tappa della Vuelta di Spagna, ma la grande novità riguarda la classifica scalatori visto che Thomas De Gendt ha superato tutti gli avversari e da domani indosserà la maglia a pois. Di seguito le altre classifiche della Vuelta di Spagna. CLASSIFICA A PUNTI (maglia verde): 1 ALEJANDRO Valverde 88 MOVISTAR TEAM 117 PTS – – 2 DYLAN TEUNS 37 BMC ...

Classifica Vuelta a España 2018 : battaglia tra Valverde e Yates per la maglia rossa - Fabio Aru cade! Nibali tenta la fuga : Simon Yates conserva la maglia rossa al termine della 17^ tappa della Vuelta di Spagna, una durissima frazione di montagna che si concludeva sul Balcon de Bizkaia. Il britannico, però, ha ceduto qualche secondo nei confronti di Alejandro Valverde che ha attaccato nel finale e ha guadagnato nei confronti del leader della corsa a tappe iberica: ora i due sono separati da appena 25 secondi. Nairo Quintana ha lasciato sul piatto un ...

Vuelta a España 2018 : a Balcón de Bizkaia esulta Michael Woods. Quintana in crisi - Nibali all’attacco mentre cade Aru : Una crescita netta e costante, poi a 31 anni la vittoria più importante della carriera. Nella diciassettesima tappa della Vuelta a España 2018, 157 km da Getxo a Balcón de Bizkaia, ad esultare è Michael Woods (Education First-Drapac): il canadese è riuscito a staccare nell’ultimo tratto dell’inedita salita finale i compagni di fuga, arrivando in cima in solitaria. Sfida tra i big che c’è stata, anche se in parte: ad uscirne ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di domani (13 settembre). Orario d’inizio - altimetria e come seguirla in tv : domani, giovedì 12 settembre, si svolgerà la diciottesima tappa della Vuelta a España 2018, da Ejea de los Caballeros a Lleida, per un totale di 186,1 km. Classica frazione di trasferimento, sarà l’ultima occasione per i velocisti prima di giungere al gran finale di Madrid. Il percorso, quasi completamente pianeggiante non prevede alcun Gran Premio della Montagna. Previsto dunque un arrivo dedicato alle ruote veloci, mentre gli uomini di ...

Vuelta a España 2018 : Vincenzo Nibali indomabile! Lo Squalo va all’attacco nella 17^ tappa! Show sulle montagne! : Vincenzo Nibali è letteralmente indemoniato alla Vuelta di Spagna e scalpita, freme dalla voglia di fare la differenza e di mettere in mostra la sua condizione di forma che sta migliorando giorno dopo giorno. Lo Squalo è ancora una volta all’attacco fin dalla prima ora, il messinese è nella fuga che sta animando la 17^ tappa della corsa iberica, una frazione di montagna con ben sei GPM e l’arrivo in salita sul micidiale Balcon de ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : c’è l’Alto de Balcon de Bizkaia. Salita terribile - punte al 23%! Nuova sfida per la maglia rossa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciassettesima tappa della Vuelta a España 2018, 157 km da Getxo a Balcón de Bizkaia. Dopo la cronometro di ieri, si torna a salire con una frazione che presenta oltre 3000 metri di disLIVEllo. Un percorso quindi molto impegnativo con un continuo saliscendi sin dalla partenza. Negli ultimi 50 km la corsa entrerà nel vivo con tre GPM in successione prima della durissima Salita finale dell’Alto del ...

Vuelta a España 2018 : Rohan Dennis si ritira dopo la vittoria di ieri nella cronometro. L’australiano vuole concludere la preparazione a casa : A poche ore dal via della diciassettesima frazione della Vuelta a España 2018, Rohan Dennis decide di ritirarsi dalla corsa a tappe iberica. dopo lo strepitoso successo nella cronometro di ieri, al termine della quale il corridore BMC ha rifilato almeno 50″ a tutti gli avversari, il 28enne australiano torna a casa per prepararsi al meglio prima dei Mondiali di Innsbruck. Il vincitore delle due corse contro il tempo alla Vuelta va a caccia ...

Vuelta a Espana 2018 - 17ma tappa : Getxo-Balcón de Bizkaia. Salita finale spaccagambe - quasi 10% di pendenza media! : Non saranno montagne insormontabili, ma la diciassettesima tappa della Vuelta a España 2018 promette davvero molto spettacolo: entra nel vivo la terza settimana dopo la cronometro individuale che ha spostato leggermente gli equilibri. Da Getxo a Balcón de Bizkaia, 157 chilometri: si arriva in Salita, su un’ascesa inedita e davvero molto dura. Ci sarà sicuramente battaglia. Percorso Siamo nei Paesi Baschi, regione rinomata per le corse ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di oggi (mercoledì 12 settembre) : orario d’inizio - percorso - altimetria e tv : oggi, mercoledì 12 settembre, andrà in scena la diciassettesima tappa della Vuelta a España 2018, da Getxo a Balcòn de Bizkaia, per un totale di 157 km. percorso mosso, non particolarmente impegnativo nella prima metà, dove si affrontano i Gran Premi della Montagna di terza categoria di Alto de la Arboleda (6,7 km al 5%) al 17° chilometro e Alto de San Juan de Gaztelugatxe (3,8 km al 7,6%) dopo 85 km. Negli ultimi 45 km la corsa potrebbe ...

Vuelta Espana : la cronometro è di Rohan Dennis - Quintana scende dal podio : È servita la cronometro di 32 km a Torrelavega per creare quei distacchi tra i primi corridori della classifica generale che le montagne non avevano fatto emergere. La tappa è andata come da pronostico a Rohan Dennis che ha sbaragliato il campo. Simon Yates ha offerto una prova solida difendendo e rafforzando la sua maglia rossa di leader. Valverde ha tenuto botta, mentre hanno sofferto Lopez e Quintana, quest'ultimo ha perso il suo posto sul ...

Vuelta a España 2018 - parla Vincenzo Nibali : “Nessun fastidio alla schiena - nonostante la posizione estrema” : Al termine della cronometro individuale odierna da La Santillana del Mar a Torrelavega, di 32 chilometri, sedicesima tappa della Vuelta a España, Vincenzo Nibali si è concesso ai microfoni di Claudio Ghisalberti, de “La Gazzetta dello Sport“, analizzando le risposte ricevute dal fisico nel corso della frazione. Il messinese ha rivelato al giornalista della Rosea: “Quando non hai lo stimolo è diverso, non sei concentrato al ...

Vuelta a España 2018 : Vincenzo Nibali - una cronometro al risparmio pensando ai Pirenei. Lo Squalo punta ad una tappa : “Quando non hai lo stimolo è diverso, non sei concentrato al massimo. Una buona prestazione, un ottimo esercizio che ti tiene impegnato per molto tempo ad una velocità alta. Era una crono velocissima, in discesa serviva un rapporto lunghissimo, si andava via a 80 km/h. Le salite non le ho fatte a tutta perché non serviva e vedremo nelle prossime giornate, visto che ci saranno tappe molto più adatte” come prevedibile, e come ...