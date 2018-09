Vuelta 2018 – Rovinosa caduta di Fabio Aru | tremende ferite per il sardo | il Mondiale

sportfair

: Vincenzo #Nibali ancora IN FUGA! ???????? Lo Squalo ha dato il la alla fuga di giornata, una tappa con ancora 5 GPM da… - Eurosport_IT : Vincenzo #Nibali ancora IN FUGA! ???????? Lo Squalo ha dato il la alla fuga di giornata, una tappa con ancora 5 GPM da… - Eurosport_IT : ELIA VIVIANI!!! ??????????? Seconda vittoria alla Vuelta, 17esima in stagione! ?? Sagan secondo, terzo Nizzoli ?… - OA_Sport : #ciclismo VIDEO Fabio Aru cade in discesa alla Vuelta! Bruttissima scivolata per il Cavaliere dei Quattro Mori, esc… -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Il corridore della UAE Emirates protagonista di una tremendaa pochi chilometri dal traguardo della diciassettesima tappa dellaUna, le lacrime sul viso e una smorfia di dolore che non può passare inosservata. BruttaperAru nel corso della diciassettesima tappa delladi Spagna, il corridore della UAE Emirates ha perso il controllo della propria bicicletta, forse per un problema al cambio, finendomente a terra e lacerando il proprio body.profonde per ilche, nonostante il forte dolore, ha inforcato una nuova bici rimettendosi a pedalare. Una brutta botta perAru, le cui condizioni verranno analizzate al termine della tappa: ildi Innsbruck per iladesso è a serio rischio. Ecco il video:Aru is down and he is fuming! This video isn’t for the faint-hearted… wait ...