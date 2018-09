Volley - Mondiali 2018 : oggi si torna in campo! USA-Serbia il big match - spazio alle grandi : Brasile - Russia - Francia sul tappeto : oggi mercoledì 12 settembre incominciano davvero i Mondiali 2018 di Volley maschile con ben dieci partite in programma dopo gli anticipi di domenica vinti da Italia e Bulgaria su Giappone e Finlandia. Giornata davvero scoppiettante e avvincente, con l’esordio di tutte le big: Francia, Brasile, Russia e Polonia sono attesi da quattro impegni sulla carta agevoli mentre in serata il big-match di Bari tra USA e Serbia. Vediamo nel dettaglio ...

Calendario Mondiali Volley 2018 : il programma e tutte le partite di oggi (12 settembre). Gli orari e come vederle in tv : oggi mercoledì 12 settembre sono in programma ben 10 partite ai Mondiali 2018 di volley maschile. Dopo i due incontri di apertura giocati domenica, con la vittoria di Italia e Bulgaria contro Giappone e Finlandia, si inizia a fare sul serio e la prima fase della rassegna iridata entra nel vivo. Tutti in campo a Bari, Firenze, Varna e Ruse per uno spettacolo incredibile: si incomincia alle ore 13.00 con l’esordio della Francia di Earvin ...

Mondiali Volley femminile - le convocate dell'Italia : Egonu c'è - fuori la Melandri : Paola Egonu, una conferma gradita. Tra le convocate dell'Italia per i Mondiali di Pallavolo femminile spicca la presenza della giocatrice padovana, una delle migliori nel ruolo di opposto [VIDEO] non soltanto nel nostro Paese. Di recente, la Egonu ha trascinato le ragazze della Nazionale italiana di volley in occasione della finale del torneo di Montreux. In Svizzera, l'opposto ha dato spettacolo segnando 26 punti e risultando decisiva per la ...

Mondiali Volley 2018 - presentata la tappa di Milano : Prima delle finali di Torino, i Mondiali di Volley 2018 passano anche da Milano: ecco la conferenza stampa di presentazione della tappa Si è svolta oggi presso la Sala Alessi di Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, la conferenza stampa di presentazione della tappa di Milano dei Campionati Mondiali di Pallavolo Maschile 2018. La manifestazione ospitata da Italia e Bulgaria, che ha preso il via domenica 9 settembre a Roma e proseguirà ...

Mondiali Volley 2018 – Le parole di protagonisti del Pool C : allenatori e capitani a confronto : Al Media Meeting a Bari le parole dei capitani e tecnici delle squadre impegnate nella Pool C Si è svolto oggi l’incontro i capitani e i tecnici delle sei nazionali impegnate nella Pool C del mondiale maschile di pallavolo Italia-Bulgaria. Alla vigilia della delle gare della Pool di Bari i protagonisti della Pool hanno presentato il proprio mondiale. Paul Carroll (Capitano Australia): “arriviamo in ottime condizioni di forma a questa ...

Mondiali Volley 2018 – Firenze ed il suo omaggio agli Azzurri : in Piazza Santa Croce ‘l’abbraccio’ alla Nazionale : Domani l’esordio mondiale della Nazionale maschile di pallavolo, Firenze dà il suo speciale in bocca al lupo agli Azzurri Musica, passi di danza, acrobazie e tanto divertimento hanno permeato Piazza Santa Croce a Firenze, dove questo pomeriggio Dhl Express Italy, leader mondiale del trasporto espresso interNazionale, ha dato vita ad un divertente Flash Mob, un vero e proprio omaggio alla Nazionale di Volley Maschile, ormai pronta ...

Mondiali Volley 2018 – Le parole dei protagonisti del Pool A : allenatori e capitani a confronto : Media Meeting a Firenze: le parole degli allenatori e dei capitani delle squadre impegnate nella Pool A Alla vigilia dell’inizio delle gare della Pool A di Firenze, queste le parole degli allenatori e dei capitani di Italia, Argentina, Belgio, Repubblica Dominicana, Slovenia e Giappone durante il media meeting che si è tenuto oggi presso l’Italiana Hotels di Firenze. Gianlorenzo Blengini (Allenatore, Italia): “molti giocatori delle ...

Volley - Mondiali 2018 : ora tutti in campo! Big match USA-Serbia. Russia - Brasile - Francia : esordio soft. Le partite di mercoledì 12 settembre : Dopo i due incontri d’apertura che hanno premiato Italia e Bulgaria rispettivamente contro Giappone e Finlandia, mercoledì 12 settembre inizieranno davvero i Mondiali 2018 di Volley maschile con addirittura 10 incontri in programma tra Firenze, Bari, Varna e Ruse. Vediamo nel dettaglio tutte le partite in programma e cosa ci aspetta nel corso di una giornata davvero infinita. Francia vs CINA (ore 13.00, Pool B a Ruse): I Galletti ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : le convocate dell’Italia - Paola Egonu trascina le azzurre. Tagliata Guerra - ci sono Fahr e Nwakalor : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per i Mondiali 2018 che si disputeranno in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. Il nostro allenatore era chiamato a effettuare un solo taglio dal gruppo che ha vinto il recente Trofeo di Montreux: la schiacciatrice Anastasia Guerra è stata lasciata a casa, mentre la centrale Laura Melandri è stata rimpiazzata da Sarah Fahr che si è fatta valere ai ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Belgio. Come acquistare i biglietti. Sold out a Firenze! : Giovedì 13 settembre si giocherà Italia-Belgio, seconda partita degli azzurri ai Mondiali 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale tornerà in campo dopo la vittoria all’esordio contro il Giappone, al Mandela Forum di Firenze andrà in scena una partita fondamentale per le nostre sorti nella rassegna iridata: un successo sarebbe cruciale perché tutti i risultati si portano dietro nella seconda fase e avrebbe un peso fondamentale per ...

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia a Firenze - primi allenamenti al Mandela Forum. Belgio nel mirino : L’Italia ha festeggiato la bella vittoria conquistata ieri sul Giappone ma, dopo l’esordio ai Mondiali 2018 di Volley maschile, è già tempo di pensare alle prossime partite. La nostra Nazionale tornerà in campo giovedì 13 settembre (ore 21.15) per sfidare l’ostico Belgio di Andrea Anastasi: riflettori accesi al Mandela Forum di Firenze davanti a 7500 spettatori, l’impianto è già sold out per sostenere i ragazzi di Chicco ...

Mondiali Volley 2018 – L’Italia a Firenze : allenamento nella palestra di Coverciano : Mondiali Maschili 2018: L’Italia è a Firenze. Giovedì c’è il Belgio. Oggi l’allenamento nella palestra di Coverciano Dopo l’esordio vincente nella partita inaugurale del Mondiale contro il Giappone, la Nazionale italiana di Volley ha iniziato la preparazione per il suo secondo impegno nella rassegna iridata: giovedì prossimo, 13 settembre, la squadra guidata dal Ct Gianlorenzo Blengini affronterà infatti al Mandela ...