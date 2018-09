Volley | Mondiali 2018 | Brasile e Polonia vittoriose su Egitto e Cuba | Campioni Olimpici e

LIVE Volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : Russia facile sull’Australia - ora tocca a Brasile e Polonia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Volley maschile (mercoledì 12 settembre). Oggi si inizia a fare sul serio dopo l’antipasto di domenica con gli anticipi vinti da Italia e Bulgaria contro Giappone e Finlandia: 10 partite in programma tra Bari, Firenze, Varna, Ruse e inizia davvero la rassegna iridata. Giornata intensissima e spettacolo assicurato, a partire dalle ore 13.00 e fino alla seconda serata: una vera e ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia - finalmente si gioca! Azzurri in campo - sfida pirotecnica al Belgio di Anastasi : finalmente si ritorna in campo, l'attesa stava diventando spasmodica, quattro giorni senza giocare sono decisamente troppi e il pubblico non vedeva l'ora di rivivere una notte di passione con la proprio Nazionale. Ora ci siamo: domani sera (ore 21.15) l'Italia sfiderà il Belgio nella seconda partita dei Mondiali 2018 di Volley maschile. Dopo l'esordio vincente contro il Giappone nella bolgia del Foro Italico di Roma, i

Volley - Mondiali 2018 : Russia a valanga sull’Australia - la Slovenia soffre la Dominicana - Canada e Iran promosse : Si sono giocate quattro partite nel pomeriggio ai Mondiali 2018 di Volley maschile e lo spettacolo non è mai mancato anche se gli incontri si sono risolti abbastanza rapidamente confermando i pronostici della vigilia. Russia vs AUSTRALIA 3-0 (25-21; 25-20; 25-16) – Pool C, a Bari Tutto molto facile per i Campioni d’Europa che surclassano l’Australia al PalaFlorio di Bari e incominciano al meglio la Pool C che stasera ...

Volley : Mondiali 2018 - Pool A - la parola ad allenatori e capitani : Elvis Contrera, Capitano, Repubblica Dominicana,- ' Per noi è un'esperienza assolutamente nuova, erano oltre quarant'anni che la nostra nazionale non partecipava a un Campionato del Mondo. Speriamo ...

Volley - Mondiali 2018 : Francia-Cina 3-0 - esordio vincente dei Galletti. Earvin Ngapeth titolare - Boyer scatenato : Debutto vincente per la Francia ai Mondiali 2018 di Volley maschile. A Ruse (Bulgaria) i transalpini non hanno avuto alcun problema a sconfiggere la modesta Cina con un netto 3-0 (25-20; 25-21; 25-17) in appena 78 minuti di gioco: match lampo per i Galletti che hanno controllato agevolmente ogni fase di gioco, impedendo agli asiatici di fare partita pari operando dei break decisivi prima della metà dei vari set. Gli uomini di Tillie iniziano ...

Calendario Mondiali Volley 2018 - il date e gli orari di tutte le partite. Quando gioca l’Italia? Come vederle in tv : Dal 9 al 30 settembre si disputano i Mondiali 2018 di volley maschile, uno degli eventi sportivi più importanti dell’intera rassegna. La rassegna iridata riservata alla pallavolo si svolge in Italia e in Bulgaria: nel nostro Paese le partite andranno in scena a Bari e a Firenze per quanto riguarda la prima fase, Milano e Bologna per la seconda fase, Final Six a Torino; spazio anche a Sòfia, Varna e Ruse. L’Italia sogna il grande ...

Volley - Mondiali 2018 : verso Italia-Belgio. Chicco Blengini : “Ci hanno eliminati agli Europei - non dimentico”. Ivan Zaytsev : “Avversario difficile” : Giornata di vigilia per l’Italia che domani sera (ore 21.15) scenderà in campo al Mandela Forum di Firenze per affrontare il Belgio nella seconda partita dei Mondiali 2018 di Volley maschile. Momento subito importante per la nostra Nazionale che se la dovrà vedere contro i solidi Red Dragons di Andrea Anastasi, formazione che può crearci qualche grattacapo e che lo scorso anno ci eliminò ai quarti di finale degli Europei (ma noi non ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Belgio - i Red Dragons ai raggi X. Guida il Nano Anastasi : le bombe di Deroo e Van Den Dries - attenzione ai muri : Domani sera (ore 21.15) l’Italia affronterà il Belgio nella seconda partita dei Mondiali 2018 di Volley maschile. Al Mandela Forum di Firenze, di fronte a 7500 calorosissimi spettatori (impianto sold out già da tempo), la nostra Nazionale va a caccia di una nuova vittoria dopo quella ottenuta domenica contro il Giappone: la partita rappresenta un vero e proprio crocevia per gli azzurri, il successo è davvero determinante se si vuole ...

