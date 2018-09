Volatile dentro il motore | atterraggio di emergenza per un volo di EasyJet diretto a

ilgiornale

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Paura a bordo di unpartito da Lamezia Terme ea Milano. Il motivo? Il più classico dei birdstrike. Insomma, unè finitoil, costringendo il pilota in capo a fare undiper evitare danni alstesso e un epilogo drammatico.Si tratta dell"airbus 319 della compagnia low-cost britannica, con a bordo 157 passeggeri diretti a Malpensa. Per loro, però, il rientro all"ombra della Madonnina è rinviato.Dopo dieci minuti in quota, infatti, l"inconveniente e il repentino rientro all"aeroporto calabrese. Anche se secondo la torre di controllo lametina il velinon è mai decollato.Ora l"aereo verrà sottoposto tutti i controlli di sicurezza del caso e subirà la sostituzione deldanneggiato dall"impatto con il. La compagniaha organizzato un altroper consentire ai passeggeri di raggiungere lo scalo ...