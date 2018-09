Voci dal silenzio | viaggio tra i nuovi eremiti d’Italia “Ecco perché la solitudine è la

MICHELE GAZICH/ "Temuto come grido - atteso come canto" : Voci dall’ospedale di San Servolo : Il nuov disco dell'apprezzat violinista MICHELE GAZICH indaga sui documenti autografi dei malati di mente dell'ospedale psichiatrico di San Servolo. WALTER GATTI(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 07:19:00 GMT)MICHELE GAZICH/ "Una storia di mare e di sangue": musica per cuori puriMICHELE GAZICH/ "La Via del Sale": intervista all'artigiano della musica

Atlantia - Cdp entra in autostrade?/ Ipotesi smentita dal Mef - ma le Voci aumentano : domani riunione a Genova : Ipotesi ingresso Cdp in Autostrade per l'Italia. Mentre Atlantia continua il suo recupero in Borsa, dal Mef arriva la smentita riguardo questa operazione(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 12:36:00 GMT)

Andrè Silva via dal Milan? Le Voci dalla Spagna : “andrà in prestito al Siviglia” : Andrè Silva potrebbe andare via dal Milan, dopo l’arrivo di Gonzalo Higuain il calciatore potrebbe volare in Spagna per giocare tra le fila del Siviglia Andrè Silvia potrebbe dire addio al Milan. Dopo l’arrivo di Gonzalo Higuain in rossonero il reparto d’attacco della squadra di Gattuso sembra troppo affollato. Si muovono perciò le pedine delle cessioni per il Milan, tra cui spunta quella del portoghese. Secondo il ...

Temptation Island 2018 : il tentatore Andrea Dal Corso conferma in un VIDEO le Voci su di lui e Martina Sebastiani! (VIDEO) : Sta continuando la frequentazione tra Martina Sebastiani e il tentatore Andrew? Il flirt nato a TI2018 tra la fidanzata (oggi ex) di Gianpaolo Quarta e l’affascinante imprenditore veneto sta continuando. Lo rivela lui su Instagram Stories. I due erano partiti con altri personaggi della trasmissione (tra cui Lara Rosie Zorzetto) per una breve vacanza tra Ibiza e Formentera. Ora è ufficiale: dopo Temptation Island 2018, sta continuando la ...

Tutto può succedere sospeso dalla Rai - 'lo scandalo' : quelle Voci dopo la chiusura : La decisione da parte della Rai sembra ormai irrevocabile sul futuro di Tutto può succedere . Il family drama ha riscosso un discreto successo di pubblico, nonostante la concomitanza con i Mondiali in ...

ICC - Voci dallo spogliatoio del Manchester United : 'Mourinho ci deprime'. È la crisi del terzo anno? : "José Mourinho è depresso. E il suo umore influenza così quello di tutta la squadra". Questa la clamorosa rivelazione lanciata da Sportsmail nella sua edizione online, che riferisce di voci ...

Il decreto dignità. Coro di Voci critiche anche dalla Sicilia : Per Mimmo Turano se da una parte il decreto cerca di dare risposte al mondo del precariato dall'altra parte si danneggiano le imprese , troppe le contraddizioni che certamente potrebbero portare a un ...

L'aziendalista Ancelotti in soccorso di ADL : "Cavani? Solo Voci - ho già un Napoli forte" : Umile, disponibile, entusiasta e aziendalista: così l'aria frizzante di Dimaro e il caffè napoletano che gli prepara prima di ogni allenamento il magazziniere Tommaso, stanno cambiando il personaggio ...

PERDE MARITO E FIGLI NELL'INCENDIO DI ATENE/ “Sento ancora le loro Voci” : mamma distrutta dal dolore : Un padre i i due FIGLI muoiono tra le fiamme degli icnendi scoppiati nei giorni scorsi in Grecia, si salva solo la madre le cui parole vengono lette al telegiornale della tv greca(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 20:15:00 GMT)

Dalle Voci sul male alla tragica fine Tutto in un mese : Un mese di silenzio. Straziante. Un mese di voci. Maligne. È finito il tempo della speranza ultima e della corsa alla notizia esclusiva. Sergio Marchionne si porta via il brusio, quel rumore lontano di cose e di persone che si agitavano dinanzi al mistero, alle ipotesi, ai sospetti, pronti ad annunciare, per primi, il fatto, l'accaduto.Zurigo e la Svizzera non erano più zone neutrali, semmai il centro, anche morboso, di attenzione, alla ricerca ...

"Voci dall'Inferno" : ad Albenga un appuntamento su Dante Alighieri : Per la rassegna intitolata 'Un mare di cultura', il Dopolavoro Ferroviario di Albenga, in collaborazione con il Centro Pannunzio, organizza una serata dedicata a Dante Alighieri dal titolo 'Voci dall'...

Ylenia Carrisi - notizia choc dalla Germania : “Nuovi indizi portano a lei”. Filtrano Voci : cosa sta succedendo : Il mistero di Ylenia Carrisi va avanti da 24 anni e mezzo ma oggi si registra una nuova, possibile svolta. La figlia di Albano Carrisi e Romina Power è scomparsa da New Orleans il 1 gennaio del 1994, il giorno dell’ultimo contatto telefonico con i genitori. “Ci sarebbero nuovi indizi che portano alla donna – scrive il settimanale Sono, riprendendo la rivista tedesca Frau Aktuell -, ma i dettagli dell’investigazione non ...

Tour de France 2018 - le Voci dall’arrivo. Damiano Caruso : “Ci riproverò fino a Parigi” : Quattordicesima tappa per il Tour de France 2018: arrivo insidioso a Mende dopo uno strappo molto duro. Due corse in una oggi: quella per il successo parziale e quella per la Maglia Gialla. A trionfare è stato l’iberico Omar Fraile, con una splendida azione sul finale. Grande protagonista di giornata anche il nostro Damiano Caruso, che ci ha provato in tutti i modi e ha chiuso in quinta piazza: “Volevo andare all’attacco sin dal ...

Severino Antinori prosciolto dall’accusa di traffico illecito di oVociti dal gup : Nessun traffico illecito di ovociti da parte del ginecologo Severino Antinori, che oggi è stato prosciolto a Milano dall’accusa di essere il capo di un’associazione per delinquere che aveva lo scopo di commercializzare gameti per la procreazione assistita e di cui avrebbero fatto parte anche altri coimputati, anche loro assolti. Come riporta l’Ansa il gup Alfonsa Ferraro, che ha mandato il medico a processo a novembre per altri reati ...