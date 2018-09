Vincent D' Onofrio e Forest Whitaker in Godfather of Harlem | serie tv dell' autore di Narcos

blogo

: Daredevil: Vincent D'Onofrio vorrebbe poter rivelare i segreti della terza stagione - GioelePaglia : Daredevil: Vincent D'Onofrio vorrebbe poter rivelare i segreti della terza stagione - Glinformati : Daredevil: Vincent D’Onofrio vorrebbe poter rivelare i segreti della terza stagione - GLI INFORMATI -… -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Una sfida mafiosa ad alta intensità è quella che ci sta preparando Epix, canale cable americano, conof, ambientata nei primi anni '60 a New York e scritta dall'diChris Brancato, che sarà anche showrunner.Accanto al protagonista Bumpy Johnson interpretato da F0rest, arrivaD'che già in Daredevil aveva conquistato il pubblico nel ruolo del boss Kingpin - Wilson Fisk. Scritta da Chris Brancato, insieme a Paul Eckstein e prodotta con ABC Signature Studios,ofsi annuncia come unatv che racconterà uno dei periodi più complessia storia degli Stati Uniti, tra mafia, scontri tra criminalità organizzata e il movimento dei diritti civili.prosegui la letturaD'inoftvdipubblicato su TVBlog.it 12 settembre 2018 09:50.