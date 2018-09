Vilipendio a Napolitano | confermata la condanna per Bossi

ilgiornale

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Alla fine è arrivata l"ultima parola sul procedimento perai danni di Umberto. La Cassazione, infatti, hato il leghista a un anno e 15 giorni.I fatti risalgono al lontano 2011, quando il Senatur durante una manifestazione ad Albino, nel Bergamasco, si riferì all"allora Presidente della Repubblica definendolo senza giri di parole un "terùn" (Terrone). Nel dirlo l"ex segretario del Carroccio fece anche il gesto delle corna.L"iter processuale è dunque arrivato alla conclusione del suo corso. Il fondatore del Carroccio in primo grado era statoto a 18 mesi dal tribunale di Bergamo, pena ridotta in appello dai giudici di Brescia. Per la prima sezione penale della Cassazione il ricorso di, presentato dai suoi legali, non era ammissibile. Ha vinto dunque la linea del sostituto pg Alfredo Viola elainflitta in secondo grado a.Il ...