Video e testo del nuovo singolo di Lana Del Rey Mariners Apartment Complex | l’album nel

New York è il nuovo singolo dei Thegiornalisti dall’album Love (testo e Video ufficiale) : Il nuovo singolo dei Thegiornalisti è New York. Questo è il titolo del brano estratto dall'album Love per entrare in rotazione radiofonica. La data del rilascio è quella di venerdì 7 settembre per la canzone New York mentre l'album sarà disponibile in versione fisica e digitale da venerdì 21 settembre. New York è il terzo brano presente nella tracklist del disco ed è anche (coincidenza?) il terzo singolo del progetto discografico ad entrare ...

LE RANE - FICARRA E PICONE / Stasera su Rai 1 la nuova scommessa - Video : "Risate con un testo di 2500 anni fa" : FICARRA e PICONE questa sera saranno i protagonisti de "Le RANE", la commedia teatrale composta da Aristofane nel del 405 a.C: "È un testo meraviglioso, ci siamo divertiti a entrarci dentro"(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 13:55:00 GMT)

Anche Giorgio Mastrota nel Video di Il paese dell’amore de Lo Stato Sociale - colonna sonora di Romolo+Giuly (testo) : Il video di Il paese dell'amore di Lo Stato Sociale conta Anche sulla presenza di Giorgio Mastrota. Finalmente disponibile dopo l'annuncio, la clip di accompagnamento della colonna sonora di Romeo+Giuly ci mette davanti a uno spaccato dissacrante della società italiana. Orecchiabile fin dal primo ascolto, Il paese dell'amore è presentata in perfetto stile Lo Stato Sociale come da anni ci hanno abituati. Nel video, Anche Giorgio Mastrota che ...

Ponte Morandi Autostrade desecreta la concessione/ Video - testo integrale : alle 15 Toninelli parla alla Camera : Autostrade per l’Italia ha pubblicato sul suo sito il testo della convenzione, comprensivo di tutti gli allegati, stipulata con Anas. Tutti i dettagli sulla concessione sono pubblici(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 14:17:00 GMT)

Diretta/ Paganese Catanzaro streaming Video e tv : il contesto e le probabili formazioni - orario del match : Diretta Paganese Catanzaro: info streaming video e tv della partita, in programma oggi 12 agosto e valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie C.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 15:51:00 GMT)

Testo e Video L’impossibile dei Dear Jack - il nuovo singolo da Non è un caso se : L'impossibile dei Dear Jack è il nuovo singolo estratto dall'album Non è un caso se. Arriva in radio oggi, venerdì 10 agosto, successore del precedente Non è un caso se l'amore è complicato, prima anticipazione dallo stesso disco. L'album segna il ritorno del gruppo, per la prima volta in formazione a quattro con la voce di Lorenzo Cantarini che fa seguito a quella di Alessio Bernabei e alla successiva esperienza del gruppo con Leiner ...

CHELSEA LIONE/ Streaming Video e diretta tv : il contesto. Orario e probabili formazioni (ICC 2018) : diretta CHELSEA LIONE Streaming video e tv: probabili formazioni, Orario e risultato live della partita amichevole a Stamford Bridge valida per la ICC 2018(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 17:50:00 GMT)

Robin Hollywood è il nuovo singolo dei Leyap : Video e testo del brano dopo Cassaforte : Il nuovo singolo dei Leyap è Robin Hollywood. Il brano è arrivato l'8 luglio scorso dopo la presentazione dei progetti discografici che sarebbero seguiti, tra cui anche il free download del brano Cassaforte. L’obiettivo di Frank e Mario, che non solo condividono la passione per la musica ma anche quello per il basket, è quello di riuscire a conciliare pop, hip hop e R&B in un unico genere che sia identitario per il loro percorso ...

Too much è il nuovo singolo di Zayn con Timbaland : Video - testo e traduzione : Il nuovo singolo di Zayn è Too much. Il brano arriva dopo i successi di Dusk Till Down e Let me, che l'ex One Direction ha rilasciato prima dell'arrivo del suo nuovo disco atteso per i prossimi mesi ma di cui non si conosce la data d'uscita. Il giovane artista si è quindi voluto affidare all'esperienza di uno dei produttori più ambiti al mondo per la sua nuova espressione artistica, approdata sul mercato a partire dal 2 agosto. Continua ...

Riki vince il premio Radio 105 al Wind Summer Festival : Video e testo Dolor de cabeza con CNCO : Riki vince il premio Radio 105 al Wind Summer Festival, edizione 2018. La canzone Dolor de cabeza, il primo singolo di Riki in lingua spagnola con il gruppo internazionale dei CNCO si è aggiudicata il premio di Radio 105, assegnato dagli ascoltati e dagli utenti del web che hanno votato di volta in volta la classifica delle migliori canzoni estive. A trionfare tra tutti i brani in gara e live in Piazza del Popolo a Roma a fine giugno per la ...

Chi è Federica Abbate vincitrice della Gara Giovani al Wind Summer Festival con Pensare troppo mi fa male (Video e testo) : Dopo aver conquistato il primato nella competizione della terza serata, è Federica Abbate la vincitrice della Gara Giovani al Wind Summer Festival 2018. L'ultima puntata di quest'edizione della kermesse musicale di Canale5, in attesa della finalissima di settembre, ha visto in piazza del Popolo a Roma la proclamazione della vincitrice della Gara dedicata alle voci emergenti. Molte di queste sono in realtà già affermate nel panorama italiano, ...

Testo e Video di Vestito Nudo di Young Signorino - il nuovo singolo dopo il successo Mmh ha ha ha : Vestito Nudo di Young Signorino è il nuovo singolo disponibile in digital download e su YouTube con il videoclip ufficiale che ha già superato le 600.000 views di cui 400.000 in meno di 24 ore. La clip è stata diretta da Fabio Abecassis & Federico Del Bianco già dietro la macchina da presa in Mmh ha ha ha, Dolce Droga e La Danza Dell'Ambulanza. Lo stile infatti è simile, ma questa volta il disagio è protagonista anche dell’ambiente ...

Video e testo Something Human dei Muse - il nuovo singolo anticipa l’album di novembre : Something Human dei Muse è il nuovo singolo del gruppo che anticipa l'album di prossima pubblicazione. Il nuovo brano dei Muse arriva in radio oggi, venerdì 20 luglio, estratto dal disco in programma per il mese di novembre. A tre anni di distanza dal precedente album di inediti, il gruppo internazionale torna sulla scena musicale con il nuovo progetto discografico che segue il successo di Drones. Rilasciato nel 2015, Drones ha debuttato al ...

La sigla de La Casa di Carta My Life Is Going On al Wind Summer Festival con Burak Yeter (Video e testo) : La sigla de La Casa di Carta My Life Is Going On ha fatto il suo debutto al Wind Summer Festival 2018 nella terza puntata della kermesse, registrata lo scorso giugno e trasmessa su Canale5 il 19 luglio. Il solo titolo del brano forse non dirà molto ai più, ma certamente i seguaci de La Casa di Carta la conoscono come la sigla e colonna sonora della serie Netflix dedicata al colpo alla Zecca dello Stato di Spagna: le sue note aprono ogni ...