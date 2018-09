Vicofaro | chiuso il centro d’accoglienza di Don Biancalani | “Farò ricorso al Tar” E

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Matteo Salvini l’ha spuntata: ildi accoglienza di, a Pistoia, guidato da don Massimo, è stato. L’ordinanza di chiusura per ragioni di sicurezza, come anticipato da Ilfattoquotidiano.it, è puntualmente arrivata. A firmarla è stato il sindaco didestra di Pistoia Alessandro Tomasi. Per Salvini e la Lega è una vittoria perché da un anno martellano: “Quelva”. Il botta e risposta tra il ministro dell’Interno e il prete che dà accoglienza ai migranti è iniziato nell’agosto scorso, quando don Massimo portò in piscina i suoi giovani migranti, scattò delle foto e le postò su Facebook. Pronta la risposta di Salvini: “Questo Massimo, prete anti-leghista, anti-fascista e direi anti-italiano, fa il parroco a Pistoia. Non è un fake, è tutto vero! Buon bagnetto”. Alla fine di agosto, quando la prefettura hail ...