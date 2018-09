Vicenza | giovani si iniettano droga sotto le giostre dei bimbi

ilgiornale

: #FabbricareValori: giustizia, giovani e cultura i temi al centro del primo evento sold out al Teatro Olimpico di… - ConfindustriaVi : #FabbricareValori: giustizia, giovani e cultura i temi al centro del primo evento sold out al Teatro Olimpico di… - Vicenza_Today : Pronti per domani? Ecco il messaggio di Francesco Rucco a tutti i giovani vicentini che domani inizieranno la scuol… - BLturismo : RT @t2iscarl: Giovani imprenditori crescono! Programma di educazione all’imprenditorialità. Percorsi gratuiti alle #scuole medie e superio… -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Siin pieno giorno, seduti in un parco giochi,al trenino del Brucomela. Tredisono stati filmati mentre bivaccavanouna delledel luna park presente in questi giorni in città. Come riporta il Gazzettino, le immagini choc dei tre che assumono sostanze stupefacenti stanno facendo il giro del web e indignando centinaia di utenti.Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook diai Vicentini. "In questi giorni abbiamo toccato con mano la gravità della situazione in Campo Marzo: come già ribadito bisogna fare molto di più. Le immagini del paradosso sono tutte in questo video. Questo schifo non può più continuare!", è il commento al video.La reazione del sindaco"Inaccettabile! È inaccettabile che si verifichino episodi come questo in un luogo dove è presente l'esercito e dove abbiamo un presidio fisso della polizia locale", ha ...